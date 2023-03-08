親綠粉專「盾牌牙醫」史書華被抄了！ 恐遭臉書永久停權

「盾牌牙醫」史書華經常在臉書評論時事，不過因其發表的言論色彩大多「親綠」，因此被點名為綠營側翼。史書華昨（8日）在推特發文表示，自己的臉書粉專疑似因大量檢舉，遭臉書下架。

近期雞蛋價格飆漲、數量短缺，正當民眾紛紛大聲疾呼買不到蛋時，史書華在臉書粉專發文寫道：「缺蛋？還是缺腦？」嘲諷認為缺蛋的民眾。史書華也過去也多次公布，自己的粉專被臉書官方發出過警告，原因包含他違反《社群守則》、騷擾和霸凌、侵犯隱私權等，若再犯可能導致粉專被永久撤下。目前已無法在臉書上搜尋到「盾牌牙醫」史書華的粉專。

圖擷自 PTT

消息曝光後，引發網友熱烈討論，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱發文稱：「果然粉專隨時會掰，身為藍白紅眼中釘，終於被檢舉到消失了，說不見就不見」，其他醫師網紅也紛紛「悼念」史書華的粉專。

不過，PTT有網友指出，「真那麼好檢舉怎麼就只有他爆掉？」被列為綠營側翼的粉專數量不少，但卻沒像史書華一樣被停權，也有留言提到「因為他常常公審放上人家的資料？」經查，史書華過去在網路上與人口水戰時，曾將他人的個人檔案、私訊內容截圖公開放上自己的貼文，或許是因此踩到紅線。