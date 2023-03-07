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旅遊達人評英迪格房價糾紛罕見 網狂推「這賓館」：位置超好

聯合新聞網／ 綜合報導
阿里山英迪格酒店於2022年12月18日試營運，今年2月正式開幕。圖／摘自阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan FB粉絲團。
阿里山英迪格酒店於2022年12月18日試營運，今年2月正式開幕。圖／摘自阿里山英迪格酒店 Hotel Indigo Alishan FB粉絲團

近日嘉義阿里山英迪格酒店遭民眾投訴「飯店住房資訊不公開，損害消費者權益」，酒店行銷公關則回應，客人入住前與當下都有確認總價，對此旅遊達人「布萊Ｎ」也表示房價太貴而投訴的案件罕見，許多網友也質疑「為何不知道價格就敢住」，還有人則轉推薦入住「阿里山賓館」。

民眾周小姐投訴，先前透過友人向熟識的飯店人員訂房，一家四口2大2小於今年228連假入住三天兩夜，退房時共被收取6萬9,000元，因此質疑「飯店住房資訊不公開，損害消費者權益」；該飯店行銷公關總監回應，在客人入住前與入住當下，也都有跟客人確認房價、早晚餐價格等細節，並且由客人親自簽署入住確認信。

對此，旅遊達人「布萊Ｎ」也在臉書發文表示，房價太貴而投訴的案件相對罕見，並質疑「周小姐因為已經訂了房只好硬著頭皮入住，所以入住前完全不知道房價？」

對此許多網友也不解表示，「訂房證明拿出來不就清楚了嗎？怎麼可能當初訂的價位之後又更改？」、「訂的時候不就應該報價錢了，所以到底是哪裡出問題？」、「為何不知道價格就敢住啊」；還有人留言推測，「感覺是找代訂，被酒店發現非本人入住，所以依現場價格報價」、「感覺是後來聽到朋友的價格心生不爽才去投訴」；也有人指出比較喜歡入住「阿里山賓館」，「早晨不用開車就可以浸泡在森林裡，看日出可以4點再起床」、「阿里山賓館的位置是真的好」。

阿里山 英迪格酒店

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