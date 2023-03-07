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「孩子在後車廂睡覺」小黃司機哀求乘客別檢舉、後座告示惹哭千人

聯合新聞網／ 綜合報導
計程車司機貼出一張告示惹哭不少網友，司機希望乘客別檢舉他。圖擷自爆廢公社
計程車司機貼出一張告示惹哭不少網友，司機希望乘客別檢舉他。圖擷自爆廢公社

新冠肺炎疫情看似雖已逐漸平息，但不少民眾仍承受著其帶來的嚴重影響。一名計程車司機在車子的後座貼上一張告示，清秀的字跡引起搭乘客人的注目，原來該司機冒著違規丟工作的風險，載著幼子一起跑車賺錢，並希望搭到他車子的乘客別去檢舉他，照片讓許多人看了都很鼻酸。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文分享照片，該名單親計程車司機，因為疫情的關係，影響生活及收入，只能利用孩子放假的時間繼續工作，家中長輩都已經不在了，沒人可以幫忙看顧，所以只能帶著小孩一起跑車。

司機說兒子就坐在前座，或是在後車廂睡覺，很乖，不會吵到乘客休息，「希望您不要檢舉我，我只剩下兩次的機會了，請您高抬貴手，拜託您了，謝謝您，祝您一切順心。」

文章曝光後，感動不少網友，有人說想知道這位司機爸爸所在縣市跑車地區，因為滿常搭車的，希望給這位司機爸爸多一些機會收入，「像我看到這種我絕對直接給多一點車資當小費！」「這個沒有什麼好檢舉的，小孩這樣睡在車上也很辛苦。」。

還有人心疼說「不知道大哥被生活打了多少巴掌才會寫出這寫文字，加油」、「認真生活的人不該被奧客霸凌」、「弟弟也很乖很懂事，以後長大一定會體會爸爸的辛苦孝順爸爸的」，也有人呼籲希望有幸坐到這位爸爸車的乘客們，大家都是混口飯吃的艱苦人，請彼此互相體諒，多一分溫暖少一分刻薄。

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