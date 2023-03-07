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眼淚止不住…店家整理回收「多留一紙袋」 網友大讚暖舉

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友看到店家在紙袋上貼了一張紙條寫著「婆婆，早晚天氣冷，這個給你保暖」。 圖擷自臉書
有網友看到店家在紙袋上貼了一張紙條寫著「婆婆，早晚天氣冷，這個給你保暖」。 圖擷自臉書

台灣是一個處處都充滿人情味的地方。日前有一名網友發文分享，在台南東豐路附近看到一幕讓人暖心的善舉，吸引超過1.3萬網友按讚留言討論。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「去吃飯看到的，突然覺得店家好暖」。原PO表示，日前到台南東區東豐路附近吃飯，看到店家留了一袋東西要給拾荒的老奶奶，店家在紙袋上貼了一張紙條寫著「婆婆，早晚天氣冷，這個給你保暖」。

有不少網友在猜紙袋裡裝的是什麼？「暖暖包？」、「要給拾荒的老奶奶保暖？手套、圍巾、帽子、外套？」、「會不會是一台電暖爐？」、「也可能是毯子之類的」，原PO則透露「自己也有好奇，有看了一下，是一件刷毛發熱衣」。此時，有位網友表示自己誤會大了「我還以為是媳婦給婆婆的衣服，被丟垃圾桶」。

貼文曝光後，累積超過1.3萬人按讚留言，許多網友留言表示「真窩心，看了分享眼淚止不住」、「太溫馨，人間處處充滿愛」、「還是有暖心的人」、「社會需要善的循環」、「人間菩薩」、「很有愛心」、「台灣的好心人還是很多，祝好人一生平安」。

有很多網友表示「人家不缺錢，只是沒事做」、「婆婆其實是大地主」、「結果發現婆婆根本是好野人」、「有些做回收的，家境比一般人還好，不是沒錢，是節省，真的，之前租屋處附近的婆婆住透天」。

發熱衣 婆婆 台南

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