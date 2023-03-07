「為什麼要害我」佛心臭臭鍋附超CP值滷肉飯 網暴動：哪裡啊？

物價不斷上揚，現在出門吃頓飯都會荷包大失血！日前有網友發文分享，發現有一家超佛心臭臭鍋店不怕客人吃，店內滷肉飯可讓客人吃到飽，超高CP值引發網友暴動詢問「哪裡啊？」

有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，當她有一絲絲要減肥的念頭時，誤打誤撞地走進這間臭臭鍋店，這間店內的滷肉飯可以讓客人吃到飽，害她怒吃了三碗！原PO開玩笑地自嘲「真的想減肥，為什麼要害我」，現在嘴角彷彿還感覺到那黏黏的滷汁，考慮中午再去吃一次。

貼文曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「我也是飯桶，發文沒附地址是不道德的」、「po文不附地址，此風不可長」、「這個滷肉飯，要衝一波了」、「看起來好好吃噢」、「怎麼辦好欠吃，我在吞口水」、「每次只要想減肥，就會莫名的吃到好吃的東西」、「你怎麼那麼可惡？竟然挑起我的食慾」、「減重的目的是什麼？就是吃更多啊！」、「吃飽才有力氣減肥、多吃點」、「沒事，下餐開始減」、「有點重量才能壓住妳的美，別減了」。

貼文下方有好心的網友猜，這間應該是百元鍋連鎖店「津鍋」，這家店主打的是飲料、冰淇淋，還有滷肉飯吃到飽，不過，原PO則回應「這間不是津鍋」。

最後，終於有去嚐過的網友出面透露，這間應該是「丑霸臭臭鍋」，丑霸是桃園中壢的小火鍋專賣店，店內有冰淇淋、飲品和滷肉飯免費吃，最威猛的是有滿滿肥肉的滷肉飯非常好吃啊！