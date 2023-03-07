超陰森...這個麥當勞叔叔不好惹？網笑翻：一言不合就請你吃薯條

麥當勞陪伴很多人長大，麥當勞叔叔也是很多人童年的重要回憶。有網友在臉書社團路上觀察學院分享了一張「不一樣的」麥當勞叔叔照片，笑稱「這叔叔…好像有點不好惹」。

圖中麥當勞叔叔人像坐在椅子上，但他臉上的小丑妝卻很不一樣，一般麥當勞叔叔像都是白面紅唇，看起來輕鬆逗趣。但這位麥當勞叔叔黑色眼妝卻非常搶眼，看上去詭異又陰森，撞臉電影反派「小丑」。

瓦昆·菲尼克斯主演2019年電影《小丑》。（圖／取自imdb）

網友大開玩笑，「當大杯飲料已經沒有在賣，但你一直問的時候」、、「一言不合就請你吃漢堡薯條」、「麥當勞叔叔被通知做到今天就好了」、「小孩看到會哭吧」、「一言不合就爆炸」、「美當勞（台語 不能留）」、「自從沒蝙蝠俠可拍之後，小丑就到處找麥當勞打工了」。

也有網友認出這是台南的店家，「南台科大附近的白寶奶奶雜貨店，他的奶昔很好喝」、「這個在大武街」、「這家我去過！奶昔很好喝，價格偏高但店內的各種懷舊玩具，值得啦」、「裡面還有爺爺」。