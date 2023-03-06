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老字號手搖品牌清心怎存活下來？網揭「2神級飲料」：沒一家能贏

聯合新聞網／ 綜合報導
老字號手搖飲品牌清心福全。報系資料照／記者鄭宏斌攝影
老字號手搖飲品牌清心福全。報系資料照／記者鄭宏斌攝影

台灣手搖飲料品牌競爭激烈，各品牌、飲品路線都有各路擁護者，但近日有名網友好奇知名的老牌手搖品牌「清心福全」是如何生存下了的？貼文曝光後就有網友點名2款神級飲料「萬年不敗！」

這名網友在PTT發文「清心為什麼能開這麼久？」他認為清心的本體是冰塊和糖，茶的味道還很奇怪，但現在各地都還能看得到清心分店林立，這讓他不禁納悶「同個時期的50嵐活這麼久能理解，但清心為什麼能開這麼久？」

貼文一出，不少人留言指出清心走「平價路線」不容易倒閉，「飲料店真的不要放棄25元以下的市場，那個可能讓你活命，淨利可能低但你出去的客單都高」、「小7十幾年不放棄10元麥香也是這樣」、「因為有低價的基本款，一堆網紅店放棄25元以下的市場」，還有人表示「本體是保麗龍杯吧，超級保冰」、「清心真的是打麻將好夥伴，可以慢慢融化、慢慢喝」、「買保麗龍杯送飲料」。

其中，有2款神級冷飲讓網友們愛不釋手，「只賣多多綠+烏龍綠就夠了」、「烏龍綠跟多多綠讓我從國中喝到出社會 ，一樣全台第一」、「好喝啊～他們的烏龍綠、多多綠幾十年來哪一家能贏？」、「多多綠無糖，萬年不敗！」

PTT 手搖飲料

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