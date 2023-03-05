麥當勞未來變「1經營模式」？ 全場老饕認了：我家這裡已拆光

台灣的房價漲不停，除了許多年輕人買不起房，就連部分業者也開始負擔不了房租。然而，一名網友在網路上發文，詢問大家「麥當勞未來會不會改成街邊店？」貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「我家這邊已經把內用空間全拆了」。

昨（4）日一名網友在PTT上以「麥當勞未來會不會改成街邊店？」為題發文，原PO提到麥當勞即將調整菜單，包含他最喜愛的麥脆鷄翅和大杯可樂。然而，原PO猜想麥當勞未來是不是會變成街邊店模式，只剩下一個取餐小窗口，然後旁邊增設三台自動點餐機，甚至不再提供內用服務和座位，「這樣不用租很大的店面，人事成本跟店租也可以大幅下降，反正成本下降，一條街開個三五間也不成問題」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我家這邊已經把內用空間全拆了」、「已經在改了，你不知道？」、「內用區都收了」、「大賣場有啊，只賣飲料、冰、點心的那種」、「我家這邊的已經變這樣了，連得來速都叫你開出去停路邊」、「你沒看現在連座位都變得超少嗎？」、「疫情期間有很多這樣的，遊樂區也收了」。

也有網友提到，「要怪誰？開餐廳被檢舉二樓，現在直接封起來當倉庫，當然縮減座位啊」、「至少放一排一蘭那種位子啊」、「改成餐車好了」、「街邊店跟外帶店定義不一樣吧」、「取消大杯可樂真的很蠢…」、「沒有玩具、沒有大杯可樂、變味的薯條，這不是童年的麥當勞」、「我最近要狂喝大杯可樂」。