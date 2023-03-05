快訊

親證實噩耗 「金曲歌王」蕭煌奇悲痛送別74歲父親

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飲料店真的超賺？內行人破迷思 曝「2大原因」頂讓業者一堆

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
圖為手搖飲料店示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

台灣手搖飲料店不計其數，近日有網友發現在PTT創業板有許多飲料店頂讓，甚至「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解原因到底是什麼，有內行網友指出「加盟金」、「店租」是讓加盟主撐不下去的主因。

有網友在PTT發文表示，八卦板曾傳言「飲料店是暴利」，實際卻在創業板發現許多飲料店頂讓，神奇的是「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解直呼「飲料店好賺，怎麼會一堆人頂讓？一堆大牌不開放加盟了？還不賺到底是為什麼？」

許多網友推測原因，「飲料店暴利是加盟廠商賺爛，又不是加盟老闆賺」、「飲料店好賺，但沒說加盟店好賺啊」、「有穩定客流量才是暴利」、「滿街飲料店，可取代性太高，暴利被分光」、「沒聲量啊，現在沒曝光率你開什麼都很難」。

還有內行人解釋「加盟金」、「店租」是撐不下去的主因，「房租太貴，生意再好還是得收起來」、「利潤被房東吃走吧」、「最賺的是加盟業者跟房東」、「加盟業者和房東賺走了」、「暴利有甚麼用，被加盟主跟房租吃光」。

PTT 手搖飲料

延伸閱讀

電梯寫可載7人！他不解「裡面6人卻超重」 內行人揭開真相

全台瘋搶！好市多驚見CP值超高「愛迪達運動鞋」 網曝僅3店有

兒吵著買抱枕卻嚇到閃尿喊「想回家」 網勸買：不乖放床上

終於出現！好市多這咖啡「冬季自動消失」 網狂囤貨：超方便

相關新聞

麥當勞未來變「1經營模式」？ 全場老饕認了：我家這裡已拆光

台灣的房價漲不停，除了許多年輕人買不起房，就連部分業者也開始負擔不了房租。然而，一名網友在網路上發文，詢問大家「麥當勞未來會不會改成街邊店？」貼文曝光後也掀起討論，有網友直呼「我家這邊已經把內用空間全拆了」。

飲料店真的超賺？內行人破迷思 曝「2大原因」頂讓業者一堆

台灣手搖飲料店不計其數，近日有網友發現在PTT創業板有許多飲料店頂讓，甚至「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解原因到底是什麼，有內行網友指出「加盟金」、「店租」是讓加盟主撐不下去的主因。

他未曾搭高鐵商務艙 網分享「真實落差」：尊絕不凡vs浪費錢

曾經有搭過高鐵商務艙嗎？日前有網友基於高鐵商務艙價格驚人，無法忍痛買票，因此好奇詢問「搭起來什麼感覺？」，許多網友分享，包括座位寬敞、飲料點心可以免費續等，建議可以用「信用卡升等」較划算，不過也有人表示普通、無感。

電梯寫可載7人！他不解「裡面6人卻超重」 內行人揭開真相

為了確保安全，幾乎每台電梯都會有「載重與人數上限」，假設超出負荷量，電梯就無法把門關上。然而，一名網友在網路上發文，透露電梯明明寫可以載7個人，而且當時裡面只有4個人，但他和朋友走進去後卻超重了，貼文曝光後也掀起討論。

極度乾燥已退位？他見路上外送員都穿一品牌外套：快變制服了

以往在路上都會看見許多人穿著Superdry（極度乾燥）的外套，不過一名網友分享最近在路上看到外送員都穿另一個品牌的外套，簡直快變成制服了，讓他不禁好奇為什麼大家都愛穿這牌子？...

以前麥當勞多神？眾懷念「79套餐」：便當店賣超過70會被罵

台灣麥當勞宣佈，將於3月15日起調整菜單，其中各式茶飲轉為「單一尺寸」，另外包括麥脆雞翅、經典大早餐、冰沙、摩卡、冰巧克力等則停止販售，引起熱議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦