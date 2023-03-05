飲料店真的超賺？內行人破迷思 曝「2大原因」頂讓業者一堆

台灣手搖飲料店不計其數，近日有網友發現在PTT創業板有許多飲料店頂讓，甚至「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解原因到底是什麼，有內行網友指出「加盟金」、「店租」是讓加盟主撐不下去的主因。

有網友在PTT發文表示，八卦板曾傳言「飲料店是暴利」，實際卻在創業板發現許多飲料店頂讓，神奇的是「頂讓費低、連設備都送」，讓原PO不解直呼「飲料店好賺，怎麼會一堆人頂讓？一堆大牌不開放加盟了？還不賺到底是為什麼？」

許多網友推測原因，「飲料店暴利是加盟廠商賺爛，又不是加盟老闆賺」、「飲料店好賺，但沒說加盟店好賺啊」、「有穩定客流量才是暴利」、「滿街飲料店，可取代性太高，暴利被分光」、「沒聲量啊，現在沒曝光率你開什麼都很難」。

還有內行人解釋「加盟金」、「店租」是撐不下去的主因，「房租太貴，生意再好還是得收起來」、「利潤被房東吃走吧」、「最賺的是加盟業者跟房東」、「加盟業者和房東賺走了」、「暴利有甚麼用，被加盟主跟房租吃光」。