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他未曾搭高鐵商務艙 網分享「真實落差」：尊絕不凡vs浪費錢

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇高鐵商務艙搭起來是什麼感覺。 圖／聯合報系資料照片
有網友好奇高鐵商務艙搭起來是什麼感覺。 圖／聯合報系資料照片

曾經有搭過高鐵商務艙嗎？日前有網友基於高鐵商務艙價格驚人，無法忍痛買票，因此好奇詢問「搭起來什麼感覺？」，許多網友分享，包括座位寬敞、飲料點心可以免費續等，建議可以用「信用卡升等」較划算，不過也有人表示普通、無感。

有網友在PTT發文表示，之前搭高鐵，原本在自動售票機按了「商務艙」，但價格跳出來後，還是按了返回，最後選標準車廂，由於從未搭乘過商務艙，因此好奇詢問網友「搭起來什麼感覺，有人可以分享嗎？」

對此，許多網友分享，「可以免費要咖啡跟茶」、「椅子比較大」、「餅乾才是重點，可以全要」、「座位大，比較好坐，還有插座，會送點心、飲料跟報紙」、「很容易在那節車廂遇到名人」；還有人指出可以用「信用卡升等」，「用信用卡升等啊」、「我信用卡買一般可以升商務，覺得不錯」、「每次都信用卡升等，根本無感」。

貼文一出，有人稱讚，「內裝紫色尊爵不凡，又有飲料點心可享用」、「尊絕不凡，財富自由的感覺」；不過也有人表示，「很坑的感覺，不如搭飛機」、「挺普通的，一樣會有吵鬧的小孩」、「很快錢就不見的感覺」、「沒啥感覺，沒差」、「浪費錢的感覺」。

高鐵

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