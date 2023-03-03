台灣大媽跟團遊希臘「超丟臉行徑」曝光 ：喧鬧插隊、搶房卡

沒水準的大媽旅遊團到底有多遭？日前有女網友跟妹妹跟團前往希臘，未料卻遇到大聲喧嘩、愛插隊、口出惡言的同團大媽們，各種丟臉行徑，讓她傻眼直呼「比靈異事件崩潰100倍的旅遊故事」。

有女網友在Dcard上發文分享與妹妹前往希臘的跟團經驗，整團共30人加1位領隊，大媽大約10多人，其餘都是散客，但沒想到跟團後，崩潰喊「整趟旅程不斷刷新我三觀，顯然我低估了台灣大媽沒水準的程度」。

原PO指出大媽團的問題，包括大聲嬉鬧、喧嘩、愛插隊、一窩蜂搶房卡、電梯、位子等，更瘋狂抱怨餐廳難吃，佔據景點狂拍照，某天有位散客忍無可忍，拍手請她們音量小一點，未料大媽竟用難聽字眼回嗆。

此外，大媽團還嫌空姐「不夠漂亮」，竟向領隊抱怨「航空公司都沒在選喔，長這樣？」，但讓原PO最傻眼的是，入住飯店時竟遭大媽們搶房卡，無奈直呼「殊不知大媽團拍照完，可能發現雙人床房比較好吧，竟在報完號領房卡時，順手幹走我們的房卡」，原PO妹妹得知後反嗆「搶別人房間，好沒水準喔！」事後，其他散客看到妹妹英勇的表現也不忍了，直接槓上大媽團，導致大媽們認為大家不友善。

對此，許多網友留言表示，「感覺大媽團雖然有錢，但最需要的富足素養卻是完全沒有，根本丟臉丟到國外去」、「大媽團真的是到哪都有欸，之前國內旅遊去遊樂園也是遇到插隊大媽團，整個快氣死」、「旅遊碰到這些人真的是太可怕了，吵架技能必須提升」、「還好沒遇到我，不然要他們吃不完兜著走」、「辛苦導遊、辛苦司機跟超多無辜被波及的可憐遊客」。