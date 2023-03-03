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寄生透天？他買屋與雙親同住遭母親友人入侵 嘆：還房貸+養別人爸媽
有網友買透天厝與父母同住，一樓規劃為社交區，二樓是自用客廳、廚房，三樓以上則是臥室，不過日前他請假在家發現，有位母親的朋友早上會在家門口等開門，並上二樓吃早餐，令他氣憤嘆「房貸還的很辛苦，沒想到還要養別人的爸媽」，許多人則建議原PO要盡快說明清楚。
原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，先前買了一棟社區型透天與父母同住，也歡迎父母的朋友來家中相互陪伴，一樓規劃為社交區，可以打牌、泡茶聊天、唱KTV等，並提供茶葉、點心，二樓則是自用客廳、廚房，三樓以上皆是臥室。
不過日前他請假在家發現，有位母親的朋友早上八點會在家門口等開門，還上二樓表示要吃早餐，他驚呼「我都不知道被寄生早餐了」。並說明該名阿姨與老公離婚，但兩夫妻仍和兒子一家同住，孫子、孫女都已大學，言談中愛炫富，平常與家人不會一起吃飯，讓原PO大嘆「房貸還的很辛苦，沒想到還要養別人的爸媽」。
許多網友勸原PO要說明清楚，「趁現在發現趕緊說清楚，要不然厚臉皮的人只會越來越過分」、「勸你說清楚，不然以後真的趕不走，趕了還說你們沒良心」、「直接講家人需要隱私跟生活，已經造成困擾了」；還有人認為「如果長輩開心有人陪，我會繼續供餐」、「先看長輩是否介意，畢竟有些長輩也需要有些聊天伴」、「這個不是阿姨的錯，是妳媽媽默許，問題還是在媽媽身上」。
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