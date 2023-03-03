滿福堡漲價縮水還烤焦 她客訴後嘆：越來越爛

台灣麥當勞日前宣布，將於3月15日起調整菜單，不過有女網友不滿麥當勞早餐品項的「滿福堡」，不僅漲價縮水，連麵包都烤焦，客訴後她大嘆「真的越來越爛」，許多網友紛紛認同原PO，不過還有人認為烤焦的問題，推測準備人員可能是新手或太忙未注意。

有女網友在臉書社團「爆怨公社」PO出一張麵包烤焦的滿福堡怒嗆，麥當勞商品不僅漲價，還「越來越小」，更直呼「麥當勞真的越來越爛」、「今天早上買的滿福堡焦成這樣還敢賣給客人，已客訴」。

許多網友紛紛認同表示，「縮水加漲價加吃不飽」、「一口堡」、「不是很久很久以前就開始這樣了嗎」、「大麥克也縮水」、「的確漢堡縮小，裡面配料也少的可憐」；不過也有人緩頰，「準備人員可能是新手，或是太忙沒注意烤麵包機已經叫了一段時間才拿出來」、「真的發現漢堡縮水，可是沒買過焦黑的」。

其他人則留言表示，「突然手變得好大」、「這個滿福堡好迷你喔」、「拒吃就好，沒有買賣就沒有傷害」、「可以客訴，換新的」、「原來麥當勞有賣胡椒餅，還偷加起司」。也有人建議可轉向其他業者消費，「慶幸我還有丹丹漢堡能吃」、「北部沒丹丹，羨慕南部人」、「改吃漢堡王了」。