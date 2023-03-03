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爸爸從來不穿「有帽子的衣服或外套」 原因曝光全場無情笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
每人都服裝的偏好不同，有一位女網友則分享她爸爸不能接受「有帽子的衣服或外套」的原因。示意圖／ingimage
每人都服裝的偏好不同，有一位女網友則分享她爸爸不能接受「有帽子的衣服或外套」的原因。示意圖／ingimage

每個人的穿搭風格都不同，有人習慣舒服簡單的衣服，也有人偏好有特殊設計的款式。日前一名女網友在網路上發文，表示爸爸從來不穿有帽子的衣服或外套，而原因曝光後也掀起討論，不少網友都笑翻了。

日前一名女網友在Dcard上以「爸爸不穿帽T的原因……」為題發文，她認為每個人的衣櫥裡應該都會有帽T（連帽上衣），因為不僅很方便，小個子的女生還可以把長版的當成裙子穿，而且對於男生而言也是衣櫥的必備品。原PO透露家人的衣櫥不外乎也有幾件，但卻從來沒有看過爸爸穿「有帽子的衣服或外套」。

原PO有天就好奇問爸爸，「為什麼你都沒有帽子的衣服？」爸爸回答「因為我小時候，衣服的帽子被炸了」。原PO當下非常傻眼，無法理解爸爸的意思，於是爸爸又認真地解釋「同學把鞭炮丟進我衣服帽子裡，就炸了」，原PO簡直笑不停，也終於解惑爸爸為什麼不穿有帽子的衣服或外套，原來是因為小時候的陰影。

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「阿伯對不起，但是真的好好笑」、「妳爸讓我想起愧疚的回憶，我對不起妳爸爸…每個人小時候都有當炸彈人的夢想」、「國中穿帽T的那個人就是移動垃圾桶」、「我爸在我的帽T帽子放雞蛋，但他自己忘了，結果我戴上去被砸個全壘打」。

也有網友提到，「我就是衣櫃裡沒帽T的人，因為穿外套還會有帽子，不喜歡很多層帽子」、「我也是沒有帽T的人，我連外套都找可以拆帽子的，堅決不要帽子，單純覺得有帽子背後很容易悶著，我是很容易長背痘的體質」、「我超討厭帽T，怎麼穿都沒特色，看起來像不太會穿搭的人」。

Dcard

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