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太羞辱了！員工遲到1分鐘遭罰「拔體毛」 老闆還親自動手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名曾擔任過主管秘書者受訪分享工作經驗，爆料公司會對遲到員工處罰拔體毛，離譜規定讓眾人傻眼。示意圖／ingimage
一名曾擔任過主管秘書者受訪分享工作經驗，爆料公司會對遲到員工處罰拔體毛，離譜規定讓眾人傻眼。示意圖／ingimage

秘書是大公司裡的重要輔助角色，除了具有公司員工身分，同時也是老闆在公司內的眼睛和耳朵。近日有秘書上節目分享工作經驗，其中有人大爆前老闆癖好，只要員工遲到一分鐘，不僅要扣錢，還會親自動手拔員工體毛，令現場眾人傻眼。

節日《綜藝大熱門》邀請數位曾擔任秘書職務者分享工作經驗，在聊到公司體制時，其中一位曾任多媒體產業主管秘書的「紫震」大爆公司奇葩內規，就是員工如果遲到一分鐘，就要被扣50元，若是男員工遲到，除了扣錢還要被拔私處體毛，而且是由老闆親自動手。

「紫震」進一步描述，進行拔毛儀式時，老闆會從抽屜拿出鑷子，先進行消毒，男員工將褲子拉下至露出體毛處，老闆就用鑷子一根一根拔，拔除數量以分鐘計，即遲到一分鐘就要被拔一根。現場眾人聽後皆傻眼，主持人驚呼「這是性騷擾了吧」、「男生也不行啊，太羞辱了吧！」

依照性別工作平等法第12條第1款及第2款對「性騷擾」的定義：

一、受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

二、雇主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。

前項性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。

簡言之，只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓您感到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止，就有可能構成性騷擾。民眾可以直撥「113」24小時保護專線尋求協助。

性騷擾 職場

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