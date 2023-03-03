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叫外送道謝卻引不滿！外送員轟這1句很假掰 反被網嗆爆

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員不滿消費者說「辛苦了」，直呼「很假掰」。示意圖。聯合報系資料照片
外送員不滿消費者說「辛苦了」，直呼「很假掰」。示意圖。聯合報系資料照片

外送平台要求外送員將餐點送至消費者指定地點，因此經常遇到需要爬樓梯或搭電梯送上樓的情況，消費者為感謝外送員，多會開口表示「謝謝」、「辛苦了」。然而卻有外送員不滿，認為「叫人送上樓再說辛苦了很假掰，不如說謝謝就好了」。

一名外送員在臉書社團匿名公社發文表示，「叫外送，然後叫外送員送上樓再說辛苦了，到底是什麼概念？你今天覺得外送員辛苦，應該要在一樓拿餐不是嗎？到底在假掰什麼？」

該網友表示，「這種感覺就好像有老人家在過馬路，你不去扶他，一直在他旁邊說，加油、辛苦了、你可以的，一樣假掰，要外送員送上樓說謝謝就好，不然只會讓人覺得你很假掰而已」。

其他網友則留言反嗆「有事嗎，什麼都不要說最好啦」、「不要叫外送，讓外送員在家休息，不要那麼辛苦」、「我認為送上樓沒問題，這是工作內容。他假掰也是他家的事，假掰人IG上這麼多你也是會看啊！習慣就好了」、「那麼辛苦不要送了啦」。

還有網友留言「沒有別的工作能做嗎？這個工作似乎讓你很不開心呢」、「住一樓的我，每次都會跟外送員說謝謝」。也有網友聲援「如果是爬樓梯上樓，應該多收費用」、「我都自己下去拿，而且還會提早三分鐘下去等外送員」。

外送員 外送

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