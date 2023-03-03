BT21甜心卡亮相卻被罵爆 網不滿偷漲價：中杯飲賣大杯價

「麥當勞」今年攜手LINE FRIENDS卡通IP「BT21」，將於3月15日推出全新「BT21甜心卡」，全套共有4款設計，持有甜心卡的消費者，均可享「買A送B」的超值優惠。然而網友對於本次的甜心卡卻相當不滿意，痛罵「沒大杯飲料鬼才要買，價錢還一樣」。

「BT21甜心卡」自3月15日起開始販售，可使用至2024年3月31日，每張原價49元，優惠價39元。活動期間持甜心卡，均可享不限次數「買A送B」的優惠。A區包含有經典那堤、蜂蜜紅茶、中杯汽水、4～10塊麥克雞塊、大包薯條等品項。贈送的B區，則有中杯汽水、薯餅、蛋捲冰淇淋等選擇。相較於過去甜心卡，A區新增「金黃地瓜條」、「雙倍OREO冰炫風」及「熱蜂蜜奶茶」，B區的「小杯熱紅茶」與「小杯熱奶茶」則升級為中杯。

麥當勞將於3月15日起，推出「BT21甜心卡」，每張特價39元。圖／麥當勞提供

PTT網友對於本次甜心卡「沒有大杯飲料」的選項相當不滿，紛紛留言「中杯飲料買一送一」、「肥宅小確幸沒了，不買了」、「連買幾年，今年不太想買了」、「看不出來該買啥AB組合」、「本來大可+小薯45元，現在會變成中可+小薯38」、「沒大可買甜心卡幹嘛」、「直接取消所有大杯」、「中杯飲料的垃圾甜心卡」。

還有網友留言「沒有大飲爛透了」、「都給你漲價了甜心還能縮水，真心不騙拒吃」、「知道單點+甜心卡比套餐便宜就砍甜心卡」、「沒大杯連去麥當勞最後的動機都沒了」、「飲料也偷 覺得不行」、「沒大可，夏天怎麼過」、「中杯飲料賣大杯價」。

但也有網友留言支持「沒甜心卡就沒有優惠，還是得買吧」、「身邊沒人在喝大杯啊」、「卡面蠻可愛的，粉絲應該會買」。

麥當勞表示，順應整體消費趨勢。自3月15日起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力，轉為供應「單一尺寸」；其餘碳酸飲料與冰紅茶、冰綠茶，則自4月1日起，由原本供應小、中、大杯，改為供應小、中杯。原附餐中的小杯熱紅茶，則將直接升級中杯。