人行道都是違停！Cheap批陳歐珀「違停之父」 助理上線對嗆

擁有120萬訂閱的知名YouTuber「Cheap」，在臉書上發文直呼「陳歐珀，不愧是中華民國違停之父，今天台灣交通這麼亂，你要負很大的責任！」而貼文曝光後也掀起討論，Cheap和陳歐珀的助理李鈞冠在留言處激烈對談，還相約面對面講清楚。

「陳歐珀，不愧是中華民國違停之父，今天台灣交通這麼亂，你要負很大的責任！」Cheap昨（2）日在臉書上發文，提到過去因為警力不足，許多交通違規都是由民眾檢舉，但是在2020年的時候，陳歐珀以「民眾檢舉量增加，相對執法人員的負擔增加」，限縮了民眾的檢舉權，例如違停紅黃線、停在人行道上等行為，都只能請員警到場處理。

Cheap透露昨日下午4時50分，在住家附近目睹一台汽車直接停在人行道上，還有一台BMW停在轉角處。他打電話給距離350公尺外的派出所，結果等了15分鐘都沒有人過來處理，連續打10多通電話都在忙線，只好自己騎腳踏車過去。然而，員警解釋那裡是其他轄區的管理範圍，所以要找負責的派出所處理。Cheap不解質疑「如果是殺人案件呢？」對方回答「殺人當然我們會先去」，Cheap又問「所以交通案件不需要？」這時一旁的老員警不耐煩地回應，「規定就是這樣」。

Cheap認為這件事不能怪員警，反而是陳歐珀的問題比較大，「陳歐珀，你開啟了台灣大違停時代，你限縮檢舉，不僅加重警力的負擔，更加劇了交通亂象，我不知道你通過這個法案對大家有什麼好處，立委的存在不是讓台灣更進步嗎？你奪走了人民檢舉的權利，請你把它還給我們」。

貼文曝光後吸引大量回應，陳歐珀的助理李鈞冠也在留言處指出，「警方不處理違停，結果您不怪警方跑去怪立委的邏輯讓人無法理解，針對所謂限縮檢舉一事我認為也需要澄清」。李鈞冠表示限縮檢舉是由公共政策網路參與平台連署通過的，當時所謂檢舉達人與違規魔人的對立甚深，警方也提出檢舉氾濫造成警政負擔，陳歐珀提案先勸導再舉發，完全沒有提出限縮檢舉，最後修法是依照交通部及警政署的版本，經過交通委員會跨黨派委員共識通過。

Cheap強調自己是要檢舉違停在人行道的汽車，停在轉角處的BMW只是順便，而且要是可以檢舉，何必還要打電話給警察。他也不滿直言，「現在又想把鍋推給警察和連署？法案都用連署的，立委都不用把關？選你幹嘛？領乾薪啊？要不要我們連署把陳歐珀的財產全部充公，拿來當人本交通基金？陳歐珀一定會說不肯嘛，這麼好笑的法案怎麼會過？但限縮檢舉的法案就過了欸？」

李鈞冠反嗆，「我純粹看不慣抓人祭旗的討論方式，要討論就好好來討論」，他表示當年提案主文沒有限縮檢舉，提案也沒有通過，結果卻全部怪在陳歐珀頭上，「你這不是民粹，什麼是民粹？我敢跟你面對面講清楚，也不要承認自己被情緒帶著走，就事論事好好討論行不行？」對此，Cheap回應隨時歡迎，還會全程直播，「我就會問你一句，你敢嗎？」