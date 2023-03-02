路人稱忘帶錢包「能否網銀轉帳換現金」 全場警告：小心被當詐騙帳戶

詐騙案件層出不窮，同時詐騙手法也越來越多元，許多民眾都提高警覺，深怕辛苦錢不小心被騙光光。一名女網友在網路上發文，指出有位陌生女子希望可以用轉帳的方式跟她換現金，但她因為擔憂被詐騙，因此拒絕對方，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（1）日一名女網友在Dcard上以「路人要轉帳給我換現金」為題發文，她透露逛夜市的時候，突然被一名陌生女子叫住，對方禮貌地詢問是否有網路銀行，表示自己出門忘記帶錢包，希望可以轉帳給原PO換現金，同時一直強調自己是真的沒帶錢包出門。原PO思考後還是拒絕了，因為擔憂會有風險，「記得好像有看過這類的詐騙手法，洗錢還人頭帳戶的？我也不太清楚，而且網銀都可以無卡提款吧，想問問各位這有可能是詐騙嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「妳只要請對方找警察幫忙就好」、「連郵局App都可以無卡提款了，這種說法真的太奇怪」、「小心被當成詐騙帳戶」、「跟她說網銀可以無卡提款，叫她自己去ATM用」、「如果是詐騙手法，妳的帳號會被凍結，她會叫別人（也是被她騙的買方）匯給妳，因為對方匯錢沒收到東西就會去報警，去Google第三方詐騙」、「遇到類似的事不要答應，防人之心不可無」。

也有網友分享類似經驗，「之前我家人出門買飯只帶手機忘了帶錢包，也是有這樣請路人幫忙過，結果被拒絕，並不是每間店家都可以用行動支付或是附近有提款機，所以我覺得說不定也是真的需要幫忙，只是詐騙太多會讓人的防備心變重」、「上次去大遠百用無卡提款的時候，旁邊剛好兩個妹子也要用無卡提款，結果密碼錯誤領不出來，就問我能不能幫她們領錢，然後再轉帳給我」。