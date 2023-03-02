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天黑路邊坐一排人！換護照「等10小時」還沒輪到 誇張畫面曝

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾都訂了機票要出國玩。 示意圖／聯合報系資料照片
許多民眾都訂了機票要出國玩。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著各國邊境限制逐漸解封，越來越多人選擇出國旅行，這時辦護照的人潮也明顯增加。部落客「最懶少年」昨（1）日在臉書上發文，透露自己到外交部領事事務局換護照，結果等了10小時以上才處理好，而貼文曝光後也掀起討論。

部落客「最懶少年」昨日晚上9時50分在臉書發文，可以看見打卡地點是「外交部領事事務局」，而且路邊坐了一排民眾。對此，「最懶少年」寫道，「最近有要出國的懶粉們，記得『護照』趕快辦，線上預約比較好，目前部分旅行社不收急件囉，現場辦理要從早上等到現在10個小時以上囉，建議抽完號碼回家等晚上再來，除非是急件不然不建議最近去辦」。

貼文底下吸引大量回應，不少苦主紛紛表示，「我月初從5點抽到號碼牌，到11點半才辦好，中間可以回家洗澡、吃飯、逛街」、「昨天下午4點到，沒預約的前面要排16xx人」、「對…我從早上等到黑夜，超扯的，一定要先網路預約，不然跟我一樣慘」、「太誇張了！我去年12月等了5個小時就覺得受不了，現在要10個小時以上」、「我從中午等到晚上9點」。

也有網友提到，「我先網路預約，等的時間不用15分鐘，辦理時間不用3分鐘」、「基本上網路預約也是滿滿滿，還是交給旅行社代辦就好」、「如果完全沒辦過護照的人可以去戶政事務所辦很快，如果有辦過護照就不行了」、「出國的機票錢都花了，幹嘛省這幾百元？直接給旅行社辦就好了」、「只有1、2本就給旅行社辦就好了，如果多本也可以去中南部辦理，很快的」。

護照 旅行社 外交部 機票

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