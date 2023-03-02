隔壁街有車位卻街滿街違停！他問「台灣人很懶得走路？」網點原因

很多人說台灣人不愛走路，出門都騎車開車。有網友在ptt女孩板提出大哉問，「台灣人是不是很懶得走路」，他連假去宜蘭買名產，整條路都違停，但其實隔壁街的菜市場有很多車位，走過去也不到十分鐘，讓他好奇，「台灣人是不是很懶得走路？寧願違停啊？」

網友頻點頭，「對啊！不然南部機車怎麼那麼多」、「真的，我連500公尺的超商都要騎車過去」、「還有人開車逛夜市的咧」、「有些人懶到騎車逛菜市場」、「停車在5分鐘腳程的地方，被朋友說太遠」、「除了懶，還要再加一個不想花錢停車，我家附近付費停車場半小時才15元，用餐巔峰時段還是整路違停，明明停車場一堆位置」、「停車場，離排隊名店超過三分鐘就沒用了」、「不是只有走路，台灣人什麼都懶」。

也有人覺得是因為台灣行人地獄，「走在路上等著被車撞？」、「台灣馬路特別危險，車子最愛在變綠燈的瞬間右轉，管你路人去死」、「行人地獄要怎麼走」、「因為行人走路不安全，所以加入汽車，打不過就加入」、「台灣人的腳是輪胎」、「違停又不會被罰錢，幹嘛走路」、「停個幾分鐘，機車去跟汽車擠，出車禍我不痛不用賠，何樂不為？」。

也有人覺得跟路網便利程度有關，「看哪裡人吧！我自己是滿喜歡走路的」。有人覺得是天氣，「台灣太熱，高溫40度誰能走？」、「真的是天氣問題，冬天我很能走夏天幾乎直接不出門」。