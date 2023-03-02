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希臘火車對撞慘案：國債危機鐵路私有化的後遺症？

達美樂小披薩改名為「中披薩」 掀網爆笑：以後變買大送中

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現達美樂多了「中披薩」的品項，本以為是新尺寸，仔細一看才發現是原本小披薩的大小，於是想問問，「達美樂這招是什麼盤算？」。示意圖／ingimage
有網友發現達美樂多了「中披薩」的品項，本以為是新尺寸，仔細一看才發現是原本小披薩的大小，於是想問問，「達美樂這招是什麼盤算？」。示意圖／ingimage

最近披薩店推出不少優惠活動，有網友發現達美樂多了「中披薩」的品項，本以為是新尺寸，仔細一看才發現是原本小披薩的大小，於是想問問，「達美樂這招是什麼盤算？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「速食板」發文，他在達美樂網站發現多了「中披薩」的選項，本來以為是新尺寸，仔細一看才發現其實就是原本9吋的小披薩，令他不禁疑惑，「難道個人披薩『升級』為小披薩嗎？」，但目前也並未改名，於是想問問大家，「達美樂這招是什麼算盤？」，還是之後會推出比9吋小，但比個人披薩大的新尺寸披薩。

網友紛紛表示，「就活動想送中咩，不想送小」、「買大送中」、「以後外送買大送中讚讚」、「漲價然後改名中披薩，真可憐」、「重新定義」、「不是99我可是不買的喔」、「披薩界的蘋果」、「我們只有中、大、特大喔，以後外送買大送中，讚讚」、「我還以為是開發一個中間尺寸，原來只是改名」、「達美樂的中披薩跟必勝客的小披薩一樣價格，你會選？外行人一定中計啊」、「客人：我要點小披薩，店員：抱歉，我們只有中披薩喔，跟小披薩一樣價格免費升級，買到賺到」、「跟手搖杯，沒有小杯一樣意思，笑死」、「改名詞前，這些人都不會覺得心虛」。

有網友則認為，「就是以後會有小披薩99的概念啊」、「變相漲價吧，以後送小披薩尺寸更小」、「事實上不會跟6吋披薩混淆的話，反而是好事」、「只是為了不要跟六寸披薩混淆吧...」。

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