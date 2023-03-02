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寫祈福卡「祝全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」 網笑翻：不要馬上ㄎ一ㄤ

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享照片，只見祈福卡上用注音寫著「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」，可愛卡片讓網友笑翻。擷自路上觀察學院
有網友分享照片，只見祈福卡上用注音寫著「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」，可愛卡片讓網友笑翻。擷自路上觀察學院

很多人到廟宇或景點都會寫祈福卡，祈求學業、愛情、健康、事業順利，有網友在路上觀察學院臉書社團以「一帆轟順」發文，還分享了一張照片，只見祈福卡上用注音寫著「ㄓㄨˋ全家人ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ」，還配上愛心和可愛插圖。

網友推測，可能是小朋友寫的，應該是是要寫祝全家人健健康康，寫成了ㄐㄧㄢˋㄐㄧㄢˋㄎ一ㄤ。照片超有哏，馬上吸引萬人按讚。根據「梗圖倉庫」的解釋，ㄎㄧㄤ是狀聲詞，指頭被金屬敲到所發出的聲音。後泛指神智不清的樣子。類似「無厘頭」，但較偏向負面的意思。

網友笑翻，「全家一起ㄎ一ㄤ的感覺蠻快樂的」、「漸漸ㄎ一ㄤ，不要馬上ㄎ一ㄤ」、「健健ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ！好棒，人生中最滿足的就是健康然後又ㄎㄧㄤ，很多事情都可以輕鬆面對」、「好可愛」、「全家ㄎㄧㄤ起來XD」、「學到新的祝賀詞，謝謝這位小盆油」、「哈哈哈，後勁有點強」、「感覺有變成年度關鍵字的潛力」。

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