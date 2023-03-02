宜蘭蔥油餅店改回已打烊「負評消失」 業者疑似開新粉專解釋

宜蘭某間蔥油餅店的老闆娘遭消費者控訴，疑似收錢時故意用手指撥掉1張百元鈔，再向客人表示「少100元」，錄影畫面也在網路上流傳。風波持續延燒，店家疑似成立新的臉書粉專，並發文針對該事件解釋，結果貼文曝光後還是罵聲一片。

日前一名女網友在Dcard上以「大家小心這種騙術」為題發文，提到當天一家人到宜蘭旅遊，並在某攤販買了220元的蔥油餅，媽媽拿出3張百元鈔付錢，但店家找了80元之後，卻說「少一張100」。這時家人提醒「掉在地上」，但老闆娘堅稱沒有，直到拿出錄影畫面，證明真的有張百元鈔掉了，還在攤販的櫃子裡找到，店家這才連忙道歉。

錄影畫面在網路上流傳，不少網友都認為老闆娘弄掉錢的手法太熟練，懷疑店家恐怕是慣犯，「看起來很熟練，傻眼」、「還好有錄影，這手法已經是慣犯了」、「這完全是故意的，做生意還是要老實才會長久」、「被蔥油餅耽誤的魔術師」；也有網友表示，「有沒有可能是誤會了，感覺老闆娘是想把錢換方向抓穩拿零錢」、「我仔細看10次影片，真的好像是不小心滑掉的，拿零錢的時候沒有注意，錢又剛好掉進櫃子裡」。

隨後，店家的Google評論被網友狂刷1星負評，還有受害者留5星評論分享自身遭遇。不過，店家在Google地圖上的營業狀態，原本被發現已改成「永久停業」，結果現在又恢復「正常營業」，而且上面的1星負評通通不見，就連「5星受害者」的評論也被刪除，目前整體評價也回到3.8顆星，直到今（2）日上午9時才有新評論出現。 今日上午9時才有新評論出現。 圖／翻攝自Google

針對Google上的負面評論全部消失，有網友指出，「Google會把這種短時間內大量湧入的評論自動刪除喔，不管是好評還是差評，正確做法是不要那麼集中留言」、「Google評論因為大量一星評論，所以系統偵測到不正常留言自行刪除了，要留言的建議2121這樣才不容易刪掉」、「叫大家慢點給評，一次湧入會被刪減啊」。

然而，有網友發現店家疑似成立新的臉書粉專，並在昨日上午發文寫道，「我們的店已經在當地深耕多年，一直深受當地鄉親跟觀光客的喜愛。我們意識到以往我們在經營社群平台方面的不足，因此開設專頁是希望透過這篇文章來解釋一些消費過程中的誤解。我們發現，網上有很多被過度剪輯的影片，它們可能被有意地歪曲和誇大，可能是由同行業的競爭者進行的攻擊，我們希望強調的是，這只是單一的消費者誤會，並不代表我們整個店鋪的經營品質。優質的蔥油餅依舊不變，歡迎舊雨新知再度光臨」。