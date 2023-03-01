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手搖飲店買奶蓋系列被「上下搖」超崩潰 同行店員吐出真心話

聯合新聞網／ 綜合報導
許多台灣人都很喜歡喝手搖飲。示意圖，非新聞當事店家。 圖／聯合報系資料照片
許多台灣人都很喜歡喝手搖飲。示意圖，非新聞當事店家。 圖／聯合報系資料照片

台灣的手搖飲店相當多，不僅每個品牌的販售品項都不同，就連甜度和冰塊都能依照個人喜好做調整。然而，日前一名男網友在網路上發文，激動指出「奶蓋可以不要搖嗎？」貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「奶蓋可以不要搖嗎」為題發文，原PO質疑部分手搖飲店的員工似乎訓練沒做好，員工總是喜歡做些多餘的動作，像是飲料做好一定要上下搖一下，「但是同學！我點的是奶蓋系列，拜託可以請你不要搖嗎？看著店員在那搖我的奶蓋，我超想從店員頭上拍下去」。

原PO坦言自己原本想請店員重新做一杯，但擔心成本需要由對方吸收，所以就還是摸摸鼻子認了。在貼文的最後，原PO忍不住直呼，「我真的不能接受奶蓋被混合，被混合我直接喝奶茶就好了，點個鬼奶蓋！各位你們點的奶蓋被搖會要求重做嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「不能接受點奶蓋被搖欸」、「我也有被搖過，目睹很多次，當下都在思考，『我就是要奶蓋，你多搖那幾下要幹嘛？』」、「我有遇過一次，可能忘記是點奶蓋了吧，現在點的時候都會提醒一下」、「奶蓋搖一搖，我還不如喝奶茶」、「奶蓋就是要厚厚的在那」。

還有手搖飲店店員出面吐露實情，「我自己也在手搖飲店打工，上整天班真的會讓腦袋變漿糊，只剩習慣動作，建議真的不能接受就提前跟店員強調不要搖，還有真的不喜歡可以讓他重做一杯」、「我是手搖飲店的店員，多少都會有習慣動作搖一下，每次有人點奶蓋，搖一下發現那是奶蓋，馬上裝不好意思跟客人說抱歉」。

奶茶 Dcard

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