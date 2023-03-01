馬桶水箱變「魚缸」大號無聊還可觀賞魚悠游 網直呼：真是有創意！

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發文表示，見有人將馬桶的水箱改造成「魚缸」，並養了好多條金魚在裡面。 圖擷自臉書
有網友發文表示，見有人將馬桶的水箱改造成「魚缸」，並養了好多條金魚在裡面。 圖擷自臉書

有人將廁所馬桶的水箱改造成「魚缸」，在水箱裡面設計水族造景，養了好多條金魚，讓人在上廁所的時候無聊還可以觀賞魚兒悠游，引發網友熱議。

日前有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一張照片並發文表示，見有人將廁所馬桶的水箱改造成「魚缸」，並養了好多條金魚在裡面，讓原PO直呼「方便快捷」。

照片PO出後，在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛表示「好像可以喔！」、「自動化換水系統」、「大便的時候無聊還可以觀賞魚」、「這樣會更想上廁所之孩子」、「一兼二顧」、「生活智慧王」、「隨時換水，也隨時讓魚魚享受被大水吸走的恐懼感」、「魚表示：只要有人進來我們就會大地震，TMD嚇爆」、「強者，我朋友就做了一個連動馬桶沖水的魚缸，魚缸甚至養七彩還繁殖成功」。

但也有不少網友擔心魚兒說道「這很難養活吧」、「魚很快就葛屁了吧」、「光每天換水的次數，就把魚操死了吧」、「很怕有人無聊，會拿大便餵魚」、「多上幾次，魚就死了吧」、「每天要玩好幾次滑水道」、「每次大便會被魚們翻白眼、戳脊梁背、吐口水」、「換水魚就死了，養魚的水要養過才行啦」、「自來水都會用氯做為消毒劑，對魚有毒性，不行」、「魚：都市傳說，水每天都會消失，不能呼吸」。

馬桶 魚缸 爆廢公社

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