公司春酒辦在「八方雲集」他超錯愕 單人預算曝光網也傻了

不少公司都會舉辦春酒，讓員工可以提振精神工作。一名網友在中部一間中型行銷公司上班，老闆表示春酒會辦在一家中式餐廳，他本來滿心期待，沒想到最後公佈春酒地點是在八方雲集，令他相當錯愕，於是想問問大家，「中小企業上班的各位春酒也是辦在這樣的餐廳嗎？」。

一名網友在Dcard「工作板」發文，他目前在中部一間行銷公司上班，公司地點在七期，年初時，老闆曾透露，春酒會辦在一家中式餐廳，他本來以為會是与玥樓之類的中式餐廳，相當期待，沒想到前幾天公布春酒地點是在八方雲集，令他有點錯愕，他也猜想，可能之前是在大公司上班的關係，所以春酒規模比較不一樣，於是想問問，「在中小企業上班的大家，春酒也是辦在八方雲集這樣的中式餐廳嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「沒遇過耶，但是可以吃飽我覺得可以，點鮮蝦水餃啊，哈哈哈哈」、「我可以接受的是麥當勞吃到飽，炸的比較有狂歡感」、「老闆迷信數字嗎？租七期辦公室，吃八方雲集，明年估計是吃四海遊龍」、「好爽喔，沒限制的話可以爆吃欸」、「實現一日鍋貼自由」、「我要吃爆所有口味的鍋貼跟水餃」，對此，原po表示，公司有限制「一人最多250元」。

有網友則認為，「慘，不如別辦」、「還不如每人發250」、「你們公司是多窮啊？在餐廳辦是有多困難啊，建議離職啦這家公司連這種小錢也在省不用想以後員工的福利啦！」、「照老闆邏輯：中式餐廳：八方雲集、美式餐廳：麥當勞、日式料理：吉野家、法式無菜單料理：家樂福美食街」、「老闆真的佈局很深，想要你們吃完後，應該有人先自動離職，省了資遣費用～」、「老闆有買八方雲集的股票啦」、「太扯了！真的要笑死，除非是那天包下整間店，八方廚師自己做私房菜給大家」、「滿好笑的，但老闆這樣感覺很沒誠意，而且吃水餃很容易飽欸」。

有網友分享自身經歷，「我們尾牙一個人450補助，不夠要自己貼，重點還是上市公司！！產業分布全球！！！」、「能吃八方已經不錯了啦，我們跑去吃陽春麵…」、「有得吃不錯了，我們也是小公司員工大概10個，春酒尾牙都沒有」。