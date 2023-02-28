他小時狂笑爸爸「穿老人褲」長大後體驗認錯：冬天不穿會死掉

最近氣溫變化很大，只要碰到寒流來襲時，常掉到只剩下10度以下，讓人直呼「好冷」，有一名網友表示，小時候常笑爸爸穿「老人褲」，結果長大的他現在冬天也必穿，直呼「爸爸我錯了」，釣出許多人喊+1，該篇貼文也已經破七千人按讚。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，小時候看爸爸在家裡穿保暖褲在家裡走來走去，都覺得很好笑，還跟妹妹偷笑爸爸穿這什麼「老人褲」，結果他長大才明白，感嘆「現在中年的我冬天不穿這個會死掉，爸爸我錯了」。

貼文也引起不少網友共鳴，至今已經破七千人按讚，大家紛紛留言+1，「沒辦法，真的超怕冷、「有穿真的比較不冷，差很多」、「超強保暖褲」、「裝備名稱（老人褲）抗寒屬性+999，被動效果保暖」、「小時候我也抗拒穿，長大之後這根本是我的戰甲s級裝備」。

不過也有人認為，「春夏秋冬在家裡都一條四角褲」、「台灣不用吧，除非你住山上」、「去日本以為很冷買了2條，結果根本不必」、「再給我10年我也不會穿這種褲子」、「台灣沒冷到要穿這種」。