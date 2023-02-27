要求湯麵分開裝拿到後傻眼 特殊手法曝網驚：原來還有這招！

不少人到小吃店外帶湯麵時，會因擔心麵條在湯裡泡爛而要求湯、麵分開裝，一名網友分享店家將湯麵分開放的特殊手法，讓網友直呼「老闆是個狠人！」

網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文寫下「老闆，我要湯麵分開放喔」，並貼出一張照片，從照片可以看到一包外帶的湯麵竟只用一個塑膠袋裝，湯和麵中間以一個橡皮筋隔開，湯的上方再著綁另一條橡皮筋。

貼文一出立刻引起網友紛紛留言「生活智慧王」、「原來還有這招」、「回去直接放開就是湯麵」、「好有才的老闆」、「其實這是很貼心的設計，不會浪費塑膠袋」、「超聰明，可以少用一個塑膠袋」、「沒毛病，真的分開放」、「越南也都這樣包」、「應該下面先裝湯，上面再放麵，這樣湯才不會漏到底下去」、「這樣裝湯回家不漏才怪」。

不過也有人指出這是國外的圖片「這在泰國」、「這圖片很久以前就有了」。