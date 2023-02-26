快訊

董座外遇生子拒親子鑑定 法官憑「這證據」認定孩子是他的

澳洲軍機低空進我防空識別區？空軍：純屬臆測

獨／戲說女星出家遁入空門 首度現身留三分頭原因曝光

便當店咖哩為什麼是螢光黃？ 網解答添加「這物」：成本便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現便當店或自助餐的咖哩顏色是螢光黃，自助餐示意圖。圖/Ingimage
有網友發現便當店或自助餐的咖哩顏色是螢光黃，自助餐示意圖。圖/Ingimage

咖哩是許多人喜愛的料理之一，有網友發現便當店咖哩顏色幾乎都是「螢光黃」，甚至放隔夜還很容易酸掉，對此有內行人解答因為是用「薑黃粉加勾芡」，相對成本便宜，不過便當店烹煮後，室溫下放太久，則是造成不耐放的主因。

有網友在Dcard發文表示，不解為什麼便當店或自助餐的咖哩顏色是「螢光黃」，就連冷藏隔餐吃都容易酸掉，反之，自己買咖哩塊回家烹飪，顏色偏深、味道濃郁，也不容易壞掉，藉此詢問網友意見。

許多熱心網友解答顏色「螢光黃」是因為使用「薑黃粉」，「螢光咖哩的成分應該大部分是薑黃吧，然後用太白粉水勾芡」、「臺式咖哩薑黃粉至少占50%，加上烹調時為了炒香油也是放不少，因此色素遇上油脂泛出螢光」、「薑黃上色加勾芡無誤」；另有人推測會酸掉是因為室溫下放太久，不確定店家什麼時候煮好。

其他人則留言，「國中小營養午餐常客」、「便當盒放一整天，回到家打開來很難洗」、「這很便宜，廉價咖哩」、「直接用咖哩粉比較省錢」；至於便當店的咖哩好不好吃，答案則見仁見智，有人表示「這超難吃，不喜歡，只喜歡咖哩塊的咖喱」，也有人認為「便當店咖哩好吃，而且馬鈴薯都切的大塊，吃起來很爽」。

咖哩呈現螢光黃，經網友解答是有添加「薑黃粉」。圖擷自Dcard
咖哩呈現螢光黃，經網友解答是有添加「薑黃粉」。圖擷自Dcard

便當

延伸閱讀

不小心將飲料灑出來 外送員一舉動讓他不捨：太委屈了

Joe是要對決「草莓大福」直接輸？ 網一面倒力推：全家完勝

外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

他直呼「捷運上9成台灣女生都很漂亮」 全場點頭：亞洲第一名

相關新聞

便當店咖哩為什麼是螢光黃？ 網解答添加「這物」：成本便宜

咖哩是許多人喜愛的料理之一，有網友發現便當店咖哩顏色幾乎都是「螢光黃」，甚至放隔夜還很容易酸掉，對此網友解答因為是用「薑黃粉加勾芡」，相對成本便宜，不過便當店烹煮後，室溫下放太久，則是造成不耐放的主因。

外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

外送平台的服務相當方便，消費者只要在家下單，不久後就可以收到餐點。不過，日前一名外送員在臉書上發文，透露有消費者在備註欄上要求，要他把餐送到後，用紙條寫下「還錢」，而貼文曝光後也掀起討論。

台鐵頻傳落軌「為何不學捷運裝月台門？」 內行人曝2關鍵原因

台鐵頻頻傳出不明原因落軌意外，像是民眾不幸被剛好開過去的火車撞擊，導致當場輾壓死亡。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為何站數跟載客量比捷運、高鐵更多的台鐵，卻沒有普及設置月台門？」貼文曝光後也掀起討論，有內行人點出兩大關鍵原因。

不小心將飲料灑出來 外送員一舉動讓他不捨：太委屈了

外送服務相當方便，民眾不想出門只要動動手指，就可以利用APP訂餐，而外送員在運送餐點過程中難免會出現一些意外，一名網友在臉書PO文表示，接到外送員的電話告知不小心將飲料灑出來，對此感到抱歉，原PO並不在意，但對方一個小舉動卻讓他驚訝又感動。

正妹一脫「露兩片肉色」坐高鐵 過來人曝慘痛經驗：長滿疹子

許多人會利用為期4天的228連假出遊，大眾運輸工具在連假期間更是人潮眾多，但一名男網友就意外發現，有位IG網美在高鐵上「脫褲露屁屁」，不避諱地將這誇張舉動拍照PO網引起熱議。 這名網友在Dcar

40K住南部存款不到15萬 姊安慰「不缺錢」網勸：一堆非必要開銷

一名33歲住在南部的網友透露月薪有4萬元，薪水維持月光狀態，所有資產加起來不到15萬元，她疑惑是自己太會花錢還是物價高難以存錢，不過姊姊卻安慰家裡有房產、未來有退休金「根本不缺錢」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦