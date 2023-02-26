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外送員被消費者要求做「1特殊服務」 網歪樓：行規要抽三成

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員時常收到消費者奇怪的要求，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
外送員時常收到消費者奇怪的要求，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

外送平台的服務相當方便，消費者只要在家下單，不久後就可以收到餐點。不過，日前一名外送員在臉書上發文，透露有消費者在備註欄上要求，要他把餐送到後，用紙條寫下「還錢」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文，從照片中可以看見，消費者在備註欄上表示，當外送員送達指定地點後，不要打電話，只要把餐點放在大門走進去西側的桌子。不過，該名消費者卻提出一項莫名其妙的要求，竟然要外送員用紙條寫下「還錢」。對此，原PO在貼文中傻眼直呼，「嗯嗯！外送員的業務又多一樣了，討錢也叫外送員討」。

一名消費者要求外送員用紙條寫下「還錢」。圖擷自外送員的奇聞怪事
一名消費者要求外送員用紙條寫下「還錢」。圖擷自外送員的奇聞怪事

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「下次就會有人下訂幾罐噴漆，然後要外送員在別人家門上寫『還我錢來』」、「討債要另外算喔，行規抽三成，謝謝老闆」、「錢還沒有討到，先花了一餐的餐費」、「外送員身兼討債集團」、「真好的債主，還怕對方餓死還不出錢來，重點是『還錢』的餐點是什麼？」、「那個可能是暗號」。

事實上，這種行為有可能會觸犯刑法第305條的恐嚇危害安全罪，「以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金」；甚至是刑法第304條強制罪，「以強暴、脅迫，使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金」。

外送員 紙條 恐嚇

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