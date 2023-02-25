40K住南部存款不到15萬 姊安慰「不缺錢」網勸：一堆非必要開銷

一名33歲住在南部的網友透露月薪有4萬元，薪水維持月光狀態，所有資產加起來不到15萬元，她疑惑是自己太會花錢還是物價高難以存錢，不過姊姊卻安慰家裡有房產、未來有退休金「根本不缺錢」，讓她相當懷疑「所以我可以不存錢嗎？」

原Po在Dcard以「33歲存款只有一點點」發文，提到自己是月光族，在南部工作月薪4萬元，每個月租屋花費6千元，除此之外不用給孝親費或支出保險費，存款卻不到15萬元。對此，她感到憂慮，姊姊安慰的話也讓她覺得怪怪的，因此詢問網友的意見。

文章一出，立刻有網友留言「33歲還當月光族真的不太好吧」、「南部4萬存不到錢，真的是妳的問題了」、「我實習領最低薪水，在台北租房子，一年還能存10萬」、「我小妳1歲，剛出社會在台北租屋生活，月薪3萬8，大概半年後漲到4萬，之後每年都會漲個幾千元，工作2年後存到第一桶金，工作4年後存到第二桶金」、「除非家裡有礦，不然理財能讓自己過得更好，為什麼要放棄呢」。

也有人認為原Po需要檢視開銷太大「我覺得妳太會花」、「南部可以花四萬真的就是自己過太爽而已，一堆非必要開銷」、「我跟太太兩人月收入12萬多，兩人每個月生活花費才3萬多，生活覺得過得不錯了，每月能存9萬，妳可能要養成記帳習慣了，看是什麼讓妳存不了錢」、「養成記帳習慣才能找出究竟是需要還是想要，如遇意外事故導致無法工作斷了金流，還能維持正常生活就無所謂啦」。