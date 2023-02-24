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門鎖顯示「紅色」攏是假？他在外如廁總被敲門怒嗆：意義在哪

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友相當不滿，每次在外如廁，鎖門後會顯示「紅色」或寫「有人」，但總是有人要敲門。圖擷自匿名公社
有網友相當不滿，每次在外如廁，鎖門後會顯示「紅色」或寫「有人」，但總是有人要敲門。圖擷自匿名公社

俗話說「人有三急」，日前有網友發文不滿表示，在外如廁時，鎖門都會顯示「紅色」或寫「有人」，不解為何有人總是要敲門，對此許多網友認為「敲門」是種禮貌，也有人表示許多公廁門鎖是壞的，會再敲門確認。

有網友在「匿名公社」發文表示，在外如廁時，門鎖後會顯示「紅色」或寫「有人」，但原PO氣憤直呼「為什麼每次在外面大便，總是有人要敲門？」，甚至有些馬桶離門遠，導至無法反敲回應，就要開口講「有人」，直嗆「為什麼我大便大好好的還要跟你對話？」、「敲門到底有什麼意義？」

許多網友認為「敲門」是種禮貌，「敲門是一種禮貌，也是一種好習慣，如果敲門還無人回應會讓人懷疑裡面是否發生什麼事，也許昏倒也許需要人幫助」、「小小力敲門是禮貌」、「我覺得不敲門直接拉才是沒禮貌」；還有人表示，「因為他其實是想讓裡面的人知道，外面有人在等，在催你快一點」、「叫你專心大便不要滑手機，有人等著用」。

也有人指出許多公廁門鎖是壞的，因此會再敲門確認，「我看過滿多鎖是壞的，會永遠呈現綠色或紅色」、「公廁門常常壞，有時候紅綠色顯示也錯」、「很多鎖都是壞的，明明沒鎖卻是紅色」；其他人則留言，「我寧願被敲門也不想直接被推門，直接被推門超可怕」、「等你忘記鎖門你就知道敲門的重要」、「有人敲門我一定回『我不要吃哈哈哈哈蜜瓜』」。

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