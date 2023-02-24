不敢相信！陸網友學放乖乖求「不要當機」 台人見細節笑翻：馬上出意外

傳說中，在機械設備上放一包「奶油椰子味乖乖」，就能保庇它「乖乖運轉」，這項屬於台灣的都市傳說，不只曾被英國廣播公司（BBC）報導過，現在也被中國大陸學走，可惜乖乖的放置照片一曝光，台灣人立刻眉頭一皺，隨即笑翻「不出意外的話，馬上就要出意外了」。

近日有張「乖乖放置照」在網路瘋傳，看得不少台灣人皺眉露出「不敢相信」的神色。只見照片中的綠色乖乖被黏在電腦螢幕後上方的直立簾上，寫著「不要當機」透露擺放者內心願望，然而乖乖左上角卻缺了一大塊，乾扁包裝也顯示出它被吃光光的事實。

畫面讓台灣網友大呼母湯，「這是召喚死當的節奏吧？」、「當到死」、「這……可能比不放更糟欸」、「學半套穩死的」、「當你學東西只學一半」、「吃完的乖乖會變壞壞」、「把裡面的守護石全吃光了是要它守護什麼？」、「還貼在窗簾上，到底多希望螢幕當機」。

有先烈現身說法，表示「上次吃掉機櫃上面乖乖的同事那天機櫃直接冒煙噴火花」、「我的前一台電腦上之前有放一包，直到我妹把它吃了……當天晚上就開始當機，修顯卡壞cpu、修cpu掛硬碟，死狀淒慘」。

也有人質疑中國大陸慣用「死機」、「黑屏」來表示「當機」，原PO則回覆事主後續貼文截圖，對方將照片發給父母看後，有被提醒「吃過的不靈」，事主則皮皮表示「奶油椰子就放在那裡誰忍得住啊」。