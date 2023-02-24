主管是小姑男友！人妻怨和婆家鬧翻工作被找碴 疑釣出小姑留言：這只是開始而已

女人嫁入夫家後，融入新的家庭生活也是一門功課。一位女網友發文抱怨，過年時和婆家因故鬧得不太愉快，而小姑的男友正好是她的主管，工作上就處處被針對，覺得很委屈。但貼文曝光後網友卻一面倒不挺，甚至還有疑似是小姑本人留言「這只是開始而已，後面我會加大力道的，謝謝大嫂指教」。

一位女網友在《匿名公社》直接以「男友是主管了不起」為題發文寫道，過年時為了一些事和婆家的人鬧得不愉快，剛好小姑的男友是她的主管，小姑又一直說她的壞話，導致她在工作上屢屢被針對，原本負責的工作被換掉，還被要求做一些雜事。

原PO表示，事件起因是過年時要拜拜及準備年夜飯，她認為這些事跟自己沒有關係，而且小姑也都沒幫忙，卻還指責她不孝，認為「這不會太好笑嗎？」。但因主管是小姑男友，現在自己的工作被這件事影響了，想請老公跟小姑溝通一下，結果連老公都認為是她不對，原PO不滿抱怨「拜拜跟年夜飯本來就是婆家人的責任，跟我有什麼關係？」

貼文一出，網友一面倒不挺原PO，紛紛留言「妳嫁到別人家，還覺得那些事跟妳無關？！不想幫忙婆家，那妳當初別嫁人」、「年夜飯妳有沒有吃？有吃就該付出，就算不會煮，菜錢總該要出吧！而不是嘴說干妳啥事就可以不做！」，甚至還有疑似「小姑本人」留言「妳就真的很不孝啊，嫁過來了本該就要拜我們的祖先，這只是開始而已，後面我會加大力道的，謝謝大嫂指教」。