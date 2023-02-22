快訊

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺亡 前立委林豐喜悲痛：他愛山就回歸山林

威力彩狂飆10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

影／桃園阿伯出事了！用腳踢擋路三角錐 下秒慘摔「插進洞」

聯合新聞網／ 綜合報導
阿伯的腳掉進坑洞。圖擷自路上觀察學院
阿伯的腳掉進坑洞。圖擷自路上觀察學院

桃園市平鎮區延平路上的一處人行道有一個大坑洞，因此放了兩個三角錐提醒用路人。不過，一名網友在臉書上分享一段監視器影片，發現有一名阿伯經過的時候，伸出腳踢開三角錐，結果不幸跌在地上，甚至腳還陷入坑洞中。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享一段23秒的監視器影片，從畫面中可以看見，一名身穿藍色衣服的阿伯走在人行道上，當他看見路旁的兩個三角錐後，居然伸出左腳用力踢開。沒想到，阿伯摔倒在地上，腳還陷入坑洞中，所幸沒有太嚴重的傷勢。對此，原PO在貼文中寫道，「阿北啊！三角錐就是放給你警示用的，不要覺得擋到你直行的路就給他一腳啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「見微知著，這個阿伯平時大概也是很自我的人」、「事實證明，人家三角錐放在那個位置是有原因的」、「三角錐表示：早就跟你說這邊很危險了」、「明知山有虎，偏向虎山行；明知地有洞，偏向洞裡鑽」、「居然是會整隻腳掉進去，這到底是什麼陷阱」、「還以為是整人節目XD」、「這身體重量加上年紀骨質退化，傷害應該不小」。

也有網友提到，「倒覺得阿伯是熱心想把三角錐移裡面點，但誤踩雷，雖然有點好笑，希望阿伯沒事」、「阿伯或許只是覺得三角錐放外面了點，所以才想踢過去旁邊」、「我看阿伯移動三角錐是直覺擋到他人路過，想好心移開讓別人好通過，他當下沒想那麼多」、「應該是阿伯看到旁邊人行道的機車跟三角錐中間的路太小了，就調整了一下三角錐的位置，只是沒想到…」。

據了解，今（22）日上午10時已有工作人員前往處理，進行洞口修補。

今天已有工作人員前往現場處理。 圖／網友授權提供
今天已有工作人員前往現場處理。 圖／網友授權提供

人行道 監視器 桃園

延伸閱讀

三寶超車特斯拉失敗！下秒側翻噴出火花 網一查車牌直呼完了

他見寶雅1幕驚「為何超賺？」 網曝2大優勢：9到90歲都愛

小學生超商內嬉鬧腳放桌上、書包亂丟 阿伯制止反遭嗆：全家就是我家啊！

披薩店「寂寞辣椒粉」根本不辣 網曝好吃：那個比較高級餒

相關新聞

影／桃園阿伯出事了！用腳踢擋路三角錐 下秒慘摔「插進洞」

桃園市平鎮區延平路上的一處人行道有一個大坑洞，因此放了兩個三角錐提醒用路人。不過，一名網友在臉書上分享一段監視器影片，可以發現有一名阿伯經過的時候，伸出腳踢開三角錐，結果不幸跌在地上，甚至腳還陷入坑洞中。

首購族急買房火速簽約 卻遭銀行吐槽「買貴100萬」欲哭無淚

首購好難？近日一名網友發文抱怨，自己第一次買房，明明已經在網路上爬文半年了，卻還是被房仲牽著鼻子走最終簽約，打電話到銀行詢問鑑價才發現自己買貴約100萬，令她相當後悔。

三寶超車特斯拉失敗！下秒側翻噴出火花 網一查車牌直呼完了

高架橋上的車流量相當大，而且車速又比起平面道路來得快，所以駕駛人開車時要特別小心，隨時注意左右來車以及前後車距。一名網友在臉書上分享行車紀錄器影片，可以看見一台白色車輛疑似惡意逼車，最後還超車不慎，導致發生擦撞而翻覆。

豬肉怎麼挑？肉販揭「1部位要少吃」恐有病變腫瘤：業內人士才知道

豬肉是台灣人餐桌上常見肉品之一，面對市面上販售許多不同部位的豬肉，你知道該怎麼挑選嗎？有民眾表示買回家的豬肉臭掉了，一度以為是攤販老闆在騙年輕人，釣出一名內行人公開「業內人士才會知道的事」，呼籲民眾豬肉的「這1部位」要少吃。

披薩店「寂寞辣椒粉」根本不辣 網曝好吃：那個比較高級餒

許多人買了披薩，想來點重口味，都會灑上辣椒粉，但是日前有一名網友發文表示，為什麼披薩店的辣椒粉一點都不辣？懷疑裡面沒有辣椒成份，引發網友熱議。

麥當勞店員狂推「1項服務」！他轟根本難用...網反推3優勢：是你的問題

半夜覺得飢腸轆轆時，許多人都會選擇到24小時營業的速食店購買漢堡、薯條，不僅口味與種類多元，也能快速填飽肚子。日前有網友就發現知名連鎖速食店麥當勞最近不停推廣「1項服務」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦