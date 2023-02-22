影／桃園阿伯出事了！用腳踢擋路三角錐 下秒慘摔「插進洞」

桃園市平鎮區延平路上的一處人行道有一個大坑洞，因此放了兩個三角錐提醒用路人。不過，一名網友在臉書上分享一段監視器影片，發現有一名阿伯經過的時候，伸出腳踢開三角錐，結果不幸跌在地上，甚至腳還陷入坑洞中。

一名網友在臉書「路上觀察學院」分享一段23秒的監視器影片，從畫面中可以看見，一名身穿藍色衣服的阿伯走在人行道上，當他看見路旁的兩個三角錐後，居然伸出左腳用力踢開。沒想到，阿伯摔倒在地上，腳還陷入坑洞中，所幸沒有太嚴重的傷勢。對此，原PO在貼文中寫道，「阿北啊！三角錐就是放給你警示用的，不要覺得擋到你直行的路就給他一腳啊」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「見微知著，這個阿伯平時大概也是很自我的人」、「事實證明，人家三角錐放在那個位置是有原因的」、「三角錐表示：早就跟你說這邊很危險了」、「明知山有虎，偏向虎山行；明知地有洞，偏向洞裡鑽」、「居然是會整隻腳掉進去，這到底是什麼陷阱」、「還以為是整人節目XD」、「這身體重量加上年紀骨質退化，傷害應該不小」。

也有網友提到，「倒覺得阿伯是熱心想把三角錐移裡面點，但誤踩雷，雖然有點好笑，希望阿伯沒事」、「阿伯或許只是覺得三角錐放外面了點，所以才想踢過去旁邊」、「我看阿伯移動三角錐是直覺擋到他人路過，想好心移開讓別人好通過，他當下沒想那麼多」、「應該是阿伯看到旁邊人行道的機車跟三角錐中間的路太小了，就調整了一下三角錐的位置，只是沒想到…」。

據了解，今（22）日上午10時已有工作人員前往處理，進行洞口修補。