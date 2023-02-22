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首購族急買房火速簽約 卻遭銀行吐槽「買貴100萬」欲哭無淚

聯合新聞網／ 綜合報導
首購族簽約前得先做足功課，以免買貴、誤入陷阱。圖／聯合報系資料照片
首購族簽約前得先做足功課，以免買貴、誤入陷阱。圖／聯合報系資料照片

首購好難？近日一名網友發文抱怨，自己第一次買房，明明已經在網路上爬文半年了，卻還是被房仲牽著鼻子走最終簽約，打電話到銀行詢問鑑價才發現自己買貴約100萬，令她相當後悔。

一名女網友近日在Dcard發文抱怨，為了避免和婆婆產生嫌隙，她決定盡快買間房子帶著小孩搬出去住，由於是首購、沒有實戰經驗，身邊也沒有在地人可以提問，於是她花約半年時間爬網路文章後，由親戚介紹的房仲帶去看心儀的房子。

不久後，房仲表示要和屋主談價錢，但原po對行情不了解，雖有提出與實價登錄價差的問題，但終究還是太相信房仲：「被拿價高的實價登錄來比，我就被牽著鼻子走了。」

原po最終還是選擇簽約，後來她私下打電話到銀行詢問鑑價和貸款的問題，卻直接被打臉「買太貴」，比銀行預估的總價貴了約100萬，甚至被說有裝潢也不用那麼貴。心情低落的她也尋求網友意見：「鑑價落差有可能超過一百萬嗎？因為如果鑑價沒過是有可能不成的（有壓貸款沒過總價七成五則解約）。」

貼文一出，網友大多認為原po在簽約前不夠謹慎，要花那麼多錢住一輩子的地方，應該好好做功課，而不是將責任推給房仲、家庭：「佩服～買房子可以那麼隨興」、「搞得像買菜一樣」、「你唯一能檢討的是沒有好好做功課的你自己」。

也有人提出建議：「（貸款）要寫8成，寫7成5太硬了」、「銀行鑑價本來就落後行情啊…而且很保守，然後實登的作用就是底價，比實登貴很正常」、「房市下行，鑑價也會開始下拉，實價登錄只是反應過去」、「要判定實價登錄的部分，因為銀行鑑價第一步初估也是看周遭行情，再來看屋況條件，以及自身的條件是否良好」。

實價登錄 買房

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