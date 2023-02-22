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豬肉怎麼挑？肉販揭1部位「恐有病變腫瘤」要少吃：業內人士才知道

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豬肉怎麼挑？肉販揭「1部位要少吃」恐有病變腫瘤：業內人士才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
豬肉示意圖。 圖／Ingimage
豬肉示意圖。 圖／Ingimage

豬肉是台灣人餐桌上常見肉品之一，面對市面上販售許多不同部位的豬肉，你知道該怎麼挑選嗎？有民眾表示買回家的豬肉臭掉了，一度以為是攤販老闆在騙年輕人，釣出一名內行人公開「業內人士才會知道的事」，呼籲民眾豬肉的「這1部位」要少吃。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，建議民眾要少吃梅花肉，雖然梅花肉肉質軟嫩，油花分部均勻且口感相當好，然而該部位卻是打針的首選。再說豬跟人一樣會有不同的體質，打針後的狀況也不盡相同，有些豬會出現肉瘤，瘤的內部可能會是綠色、淺綠、偏黃，有些已經乾掉變粉狀，有些呈現膏狀，有些是水狀，「其中以綠色又膏狀水狀的最臭，像大便一樣臭」。

另外，豬的肉瘤有些會集中在一個位置上，有些則是分佈在整塊梅花肉上，肉販會先將這些病變的位置切除乾淨後再擺出來賣，不過還是會發生「外表看起來乾淨完整，試了幾刀也都沒有瘤，但內部藏有腫瘤沒被發現而賣給消費者」的狀況，因此原PO認為肉販並非故意要欺騙消費者，而是剛好有肉瘤沒處理乾淨。

原PO進一步說明，不是所有的豬隻都會出現這種病變的腫瘤，「10頭豬大概6~7頭或多或少都有，真正健康又漂亮豬就比較少了」。原PO建議民眾盡量吃完整的肉塊，少吃加工過的豬肉或絞肉，因為生肉這東西完全無法造假，賣不完冰過的豬肉也很容易辨識。原PO也分享夏天採購豬肉最好的時間是早上6~8點，這時候的天氣還沒變熱，肉還很新鮮，否則越晚去買肉的新鮮度就會越差，熱門部位恐怕也被買光了。

過去，曾有民眾在國際知名美式賣場好市多購買豬肉時，發現梅花豬裡面有「米色、摸起來粗糙」的瘤狀物。當時毒理專家招明威就曾指出，「這類似粉瘤，建議切掉別吃」。招明威表示，雖然看起來不像是惡性腫瘤，但畢竟這不是一個健康的組織，因此建議民眾可以把粉瘤去除，至於其他部分應該還是可食用無虞的。

腫瘤

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