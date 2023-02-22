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有缺蛋嗎？他實測「15分鐘買到2盒蛋」 網看價格嚇傻：跟買房的道理一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
雞蛋日產量仍低，通路多缺平價洗選蛋。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影
雞蛋日產量仍低，通路多缺平價洗選蛋。 聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影

台灣缺蛋情況嚴重，本月13日起雞蛋每公斤調漲2元，產地價每台斤42.5元、批發價每台斤52元，重回去年7月20日歷史蛋價高點，也掀起一波搶蛋潮，導致各大賣場蛋架空空如也，甚至不得已祭出「限購令」。有民眾實測，用外送平台叫兩盒雞蛋15分鐘後就送到府，「果然不意外，就一堆人在跟風亂喊」，然而有不少網友看了外送帳單明細後，吐槽說「現在是缺平價蛋」。

原PO在PTT上發文說，最近看到一堆人在喊缺蛋，不禁開始懷疑是不是真的買不到，於是利用外送平台Uber Eats叫了兩盒10顆裝的蛋，結果15分鐘後就送到了，於是放上外送帳單明細擷圖和兩盒蛋的照片，「缺個屁」、「這麼輕鬆簡單就能叫到蛋，甚至不用出門」。

從帳單可以看出，原PO買的10入土雞蛋價格為184元，10入白雞蛋價格為138元，兩盒加起來總共322元，等於土雞蛋平均每顆18.4元，白雞蛋平均每顆13.8元。

貼文一出，網友看完紛紛留言，「你好有錢喔」、「你這蛋，價格有點高」、「笑死！這蛋你也買的下去」、「盤子你好」、「我確定你是不缺錢」。有網友表示「怎麼那麼巧，我經過的全聯都沒蛋？」、「超商賣場都有看到，一堆人在瞎扯而已」、「同樣邏輯，不是買不到房子，是買不到平價可負擔的房子」、「台灣確實也不缺房，是民眾缺錢」、「現在是台灣20年經濟最好的時候，有哪個買不起？」。

雞蛋

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