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汐止運動場「九石柱」插路邊 在地人瘋猜「捷運立柱」他揭神秘面紗

聯合新聞網／ 綜合報導
汐止運動場旁有9根神秘石柱，引發在地人討論。 圖／擷自GoogleMap
汐止運動場旁有9根神秘石柱，引發在地人討論。 圖／擷自GoogleMap

新北汐止運動中心是汐止人日常活動的重要據點，旁邊開闊的運動場也常有人在此散步、健走，近日有民眾發現運動場外有一排高聳石柱佇立已久，十分好奇其功用，引發不少猜測，還釣出新北議員廖先翔現身揭秘。

原PO表示，搬到汐止已近10年，每次經過運動場都會看到馬路旁的幾根石柱，一直對它們很好奇，想請問老汐止人，這排到底是古蹟？或具備什麼功用？而從GoogleMap上看，汐止運動中心靠近秀峰路側人行道上，的確有9根石柱次序排列，從柱身上斑駁狀況看來存在已久。

不少汐止人也猜測「避邪用」、「下面有先烈」、「淹水高度」、「那個是造景吧，小時候的印象，那邊只有操場沒有柱子」，猜到後面網友直接歪樓「世界文化遺產，汐止巨石陣」、「汐止亂石曠野」、「以前的汐止捷運遺址」、「那是捷運要用的立柱」、「汐止祈雨柱」、「表演舞龍舞獅用的」、「交流道匝道口的立柱，到時上面鋪個板子就能解決交通壅塞了」、「讓一千年後的文明考古用的」、「雨量丈量柱 #全台只有汐止有」。

文章也釣出議員廖先翔現身解答「請公所同仁查過，是造景而已沒錯」，然有居民質疑造景應有其意義，認為是「當時前廖鎮長想保存汐止印象的美意，可惜後來無法執行」，廖先翔先表示「調閱當初的文件是沒有找到代表的意涵」，也歡迎有知其涵意的人協助補充。

汐止

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