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生日快逃！白色汽車遭遇「粉紅災難」 網勸壽星：馬上絕交吧

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，見一輛白色汽車被噴上「生日快樂」四個粉紅色大字。 圖擷自臉書
有網友表示，見一輛白色汽車被噴上「生日快樂」四個粉紅色大字。 圖擷自臉書

當朋友生日時，為了留下完美的生日回憶，總是絞盡腦汁的想要給壽星什麼意外驚喜。日前有網友分享一張照片，見一輛白色汽車被噴上「生日快樂」四個粉紅色大字，引發網友熱議。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「好想知道車主生日快不快樂」，原PO透露，在台南見到一輛白色汽車的車身不但遭噴滿「生日快樂」四個粉紅色大字，連四個車輪框也難逃「粉紅災難」。

照片一曝光立即引發網友熱議，不少人為車主抱屈「這個母湯啊」、「馬上絕交吧」、「這種玩笑，就算再熟的朋友也不要開，做人要有素質一點，別以為跟對方很熟」、「這個玩笑開大了，車主的生日搞不好會演變成車主朋友的祭日」、「會被我過肩摔哦」、「有理由包膜了」、「這個書法寫的真好」、「試擦之前快樂，擦之後不快樂了」、「啊！噴錯車了」、「亂停車被噴的吧」、「等了一年終於等到機會了」、「根本生日快逃」、「夭壽額，我怎麼敢讓朋友知道我今天生日」。

有網友驚呼這是台南奇觀「粉紅色的Hello Kitty專車」、「好像停在台南某路邊，剛好在長溪路的黃昏市場看到」，並好心提醒「要確定朋友是不是可以這樣玩的，還好車主不計較」。

有不少網友好奇「看起來不像油漆」、「粉體噴霧」、「這應該是可以水洗掉的噴漆」，這能擦掉嗎？此時，車主的好友則出面回應「謝謝各位批評指教，我們與車主是十幾年好友才敢這樣，漆的部分是水性的用抹布擦或用手抹過去就不見了，事後車子有任何問題，我們也會幫忙整理乾淨」，同時表示「對了！我們現在還是朋友，一起祝他生日快樂！」

Hello Kitty 生日 台南 粉紅色

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