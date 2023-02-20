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他回老家驚見車庫掛告示牌「歡迎停車」 一問才知父親用意暖哭上萬人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友回老家赫然發現自家車庫前掛著「歡迎停車」告示牌。圖／取自路上觀察學院
一名網友回老家赫然發現自家車庫前掛著「歡迎停車」告示牌。圖／取自路上觀察學院

活菩薩現身！近日一位網友回南部老家，意外發現父親在自家車庫前掛上「歡迎停車」的告示牌，父親才說是因為附近店家多，只是想給有臨停需求的人一個方便，讓許多網友看了大讚「太佛心了！」但也有人認為得寸進尺者大有人在，勸他要特別標註「歡迎『臨時』停車」，否則恐怕好心被雷親。

這名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，日前他回到南部老家，意外發現自家車庫門口掛上一塊寫著「歡迎停車⋯⋯請留電話」的告示牌，問了父親才知道原來是因為附近店家多，想給想臨停的人一個方便。

父親也表示若自家車子要出入被擋道，再打個電話給對方就好，此舉讓原PO感到暖心，「我覺得我爸是個好人！」照片曝光後吸引超過上萬名網友按讚，善心小舉動引起大批網友讚賞。

不少人留言大讚，「好人一生平安～」、「善有善報！人有時都會有不方便，真的很棒～」、「我昨天經過有看到，還回頭認真再看一次，真的很大心，希望好心有好報！」、「是活菩薩啊⋯」、「現在這種好人不多了」。

但也有人反曝恐怖下場，「可能對方不接電話一停就是一個禮拜」、「在台灣『停久了』這塊地就不是你的了」、「就怕給方便當隨便的人」、「可是很多留電話不接的⋯」、「久了還會有人來借廁所喔」、「結果隔壁的來停，一停就是20年，車開走還會騎摩托車跟拿花盆來佔位」，更有眼尖網友指出，「真的很有氣量的男人，不過寫『臨時』停車比較好，不然像其他人說的，得寸進尺的人太多了，歡迎停車怕被無限放大」。

停車場 停車費 暖新聞

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