有洋蔥！他逛燈會意外拍下「爸爸的心願」 3行字逼哭萬人：後座力好強

「2023台灣燈會在台北」歷經試營運及正式展出共計19天，昨（19）日晚間9時於國父紀念館閉幕。今年規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，腹地遍及東區商圈、國父紀念館、台北市政府、四四南村等地，期間迎來逾1200萬人到訪觀賞。有網友分享一張6年前逛燈會時看到的心願小卡，短短幾行字讓人淚崩「心好酸」、「今天的洋蔥夠了」、「噢…後座力好強」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張心願小卡，上面寫著「希望妳在天上儘（盡）量快樂悠遊」，文末括弧附註「2月9日正好是妳50歲誕辰」，並署名「爸字106.2.9」，可以看出是一名老父親在訴說對已逝女兒的思念。原PO也說，卡片上最後兩字「爸字」讓他瞬間淚崩。

貼文曝光後，不少網友看了深受感動，紛紛留言「這應該是一個老父親對一個如果還在世的話應該已經50歲女兒的思念，只是不知道女兒離開父親多久了，願逝者安息，生者平安」、「天下父母心，唯有當人父母才知道孩子在心中一輩子都是孩子」、「所以我說只要活得比父母久，其實就算盡孝道了，生不生真的無所謂，白髮人送黑髮人太痛了」、「這位爸爸也七、八十，或將近九十歲了吧？想必他已經思念他女兒很久很久了」、「50年了，如果投胎，應該變成一個40幾歲的中年人，老爸爸放心吧，小朋友的靈魂是純潔無瑕的」。

然而也有網友表示「現在112年了，又過了6年」，好奇猜測「其實會不會她才過世2、3年，啊剛好今年是50歲誕辰？單純好奇」、「他那張是106年寫的，現在如果還在的話，已經56歲（誕辰）」。

根據維基百科資料顯示，台灣燈會是台灣自1990年（民國79年）起於每年元宵節舉行的燈藝節慶活動，由交通部觀光局及各縣市政府共同主辦。起初原為僅在台北市舉辦的「台北燈會」，自2001年（民國90年）起移師各縣市舉辦，並於2003年（民國92年）正式定名為台灣燈會，就此成為全國性的活動。至於原PO貼出的民國106年心願卡片，有可能是2017年辦在雲林的台灣燈會，當時已經邁入第28屆。