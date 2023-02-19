車留停車場13天！她見「驚人費用」傻眼 網歪樓：不如被拖吊

靠近市區的路邊停車格時常一位難求，駕駛人就只能停到私人的收費停車場，以免違停遭到警察開單。不過，日前有一名車主因為沒有看清楚收費規定，最後繳費金額高達2萬多元，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（18）日一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，入場時間是2023年2月4日的2時5分，而離場繳費時應繳金額高達2萬1180元。對此，原PO在貼文中寫道，「一個女性朋友，停了13天…昨晚發現，她白髪多了不少」。 停車費用高達2萬1180元。圖擷自爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好貴…進拖吊場還比較便宜」、「一小時大約68元…」、「停13天！能改月租嗎？換算月租可以停4個月吧」、「笑死，比住飯店還貴」、「坐計程車不香嗎？」、「放路邊被拖走還比較便宜」、「撞斷欄杆比這個便宜」、「撞斷欄杆出去都不用給那麼多」。

也有網友提到，「停車場要停真的要看清楚啊，停過半小時50元無上限，還好只看一場電影沒逛街，花300元停車費…」、「所以不要忘記自己車停哪邊，如果要久停，就要找有上限的那種」、「所以入場前告示牌要看清楚，都會明確標示費率，有標示當日上限的才有當日最高收費，沒標示當日上限的，停多少小時就收多少小時的錢」。