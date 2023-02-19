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環島13天住宿費不到1萬 內行人揭「這樣住」：省快一倍

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為住「民宿」或「背包客棧」可以省不少住宿費，環島示意圖。圖片來源／ingimage
網友認為住「民宿」或「背包客棧」可以省不少住宿費，環島示意圖。圖片來源／ingimage

環島是許多人旅遊的選擇之一，有網友建議住宿選擇「民宿」或「背包客棧」，費用會比較省，並分享第二趟環島僅13天，花費不到1萬元，直呼「好的住處會加入回歸住宿名單」，對此許多網友看法兩極。

有網友在臉書社團「騎車環島趣」建議，環島時選擇「民宿」或「背包客棧」相當省錢，並分享首次環島10天的住宿費將近2萬元，第二趟學取經驗後，出門13天，花費卻不到1萬元，直呼住宿優點在於「旅行完後，好的住處會加入回歸住宿名單」。

許多網友認同表示，「我也都住背包客棧或青年旅館，旅館也是有便宜的但是不多就是」、「環島18天所有費用加起來不到5萬，背包住宿真的可以很省」、「我是計劃『搭帳環島』，中間穿插幾天背包客棧洗澡」；也有人認為「錢再賺就好，出門玩就舒適點」、「很想省錢住背包客棧，但覺得沒有私人空間很不方便」、「白天這麽累，晚上當然要找安靜整潔的地方休息」。

其他人則留言，「我怕我的打呼聲讓其他背包客睡不著」、「帶帳篷就不用擔心住宿費的問題」、「個人因素，我不會選擇青旅，不希望我吵到別人睡覺，也不希望別人吵到我」、「其實最好旅遊時刻就是非假日的日子」、「台灣觀光就敗在住宿」。

環島 背包客

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