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搭高鐵跟比丘尼對到眼！遭巴頭咒罵祖宗18代 影片曝光超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
穿著疑似比丘尼服裝的阿婆不斷破口大罵。圖擷自爆料公社
穿著疑似比丘尼服裝的阿婆不斷破口大罵。圖擷自爆料公社

一名男子日前與母親搭乘高鐵南下，結果只是和一名穿著疑似比丘尼服裝的阿婆對到眼，對方就開始破口大罵，甚至動手巴頭，簡直是一齣非常莫名其妙的鬧劇。所幸列車長及時出面處理，才沒有發生更嚴重的衝突，而影片曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書社團「爆料公社」上發文，他透露17日與母親剛從國外回台灣，兩人從桃園搭乘高鐵南下嘉義，結果路途中有一名穿著疑似比丘尼服裝的阿婆上車，全程都在車廂內不斷自言自語。然而，男子和母親談話過程中，不小心眼神和阿婆對到，對方便開始莫名地破口大罵，連咒罵祖宗十八代的誇張字眼都出現了。

事情還沒結束，男子原本想假裝沒聽見，結果對方叫罵超過五分鐘後，居然情緒越來越激動，男子趕緊用手機錄影自保，這舉動好像觸發對方的地雷，直接從後面的乘客座位繞過來，動手打了男子的頭，讓他和母親都非常傻眼。高鐵列車長隨後出面處理，詢問阿婆是否要下車，還是要找位置坐下，最後才結束這齣鬧劇。

影片曝光後也掀起討論，不少網友紛紛表示，「阿婆真的是出家人嗎？我看以後每個人出門都要攜帶密錄器」、「這個比丘尼看起來就很假」、「穿個比丘尼服就當自己是修行人，算了吧！侮辱了這套衣服」、「有病，沒水準的人，直接報警處理」、「遇到這種真的要閃遠點，包裡頭不知道放啥，然後出事說精神有問題」。

男子也在貼文中歪樓寫道，「漂亮的高鐵小姐很積極地馬上處理這位阿婆，還很熱心問我『需要幫你報警嗎？』其實我很想說，『我不需要報警，我需要的是妳的LINE』」。對此，許多網友笑翻表示，「所以LINE有要到嗎？hen關心！」、「天理在哪？尊嚴在哪？高鐵小姐LINE在哪？」、「跪求臉書」、「高鐵姐姐感覺不錯」。

高鐵 LINE 爆料公社

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