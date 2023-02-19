住宅周圍有「它」真困擾！網友認證10大嫌惡設施

最討厭住宅附近有什麼？

舉凡對居家環境、住戶本身帶來負面觀感或影響的設施或店家，都被視作「嫌惡設施」或稱「鄰避設施」，常見的像是加油站、垃圾場、公墓等；不過，有些設施網友的評價好壞參半，甚至是給予正面反應，像是醫院、警察局等，有人對救護車鳴笛聲、警笛聲感到緊張煩躁；但也有民眾認為，住在醫院附近相當方便，警察局能帶來安全感。

房產專家Sway針對前三名嫌惡設施分析指出，若基地台、電塔等在房子附近，絕對是100分嫌惡，房子變成「有價無市」，即便自己住的這棟大樓沒有基地台或電塔，但隔壁大樓有，而且位處自家窗戶對面，普遍來說，該物件可能也會乏人問津。嫌惡設施第二名的「工業區、工廠」相對好一些，只要房價比旁邊住宅區低，有些首購客會因為價格而願意忍耐，但通常入住之後，問題陸續發生，因此再搬家的機會相對較高。

其中，網友討論意見相當兩極的就屬警察局和消防局。認為這些公務機關屬於嫌惡設施的民眾表示，警察局、消防局的警鳴聲，除了帶來噪音之外，更因為警察局容易有人鬧事，增添民眾心理上的壓力與不安全感。雖然警察局、消防局的嫌惡感相對較輕，但很多人買屋時，還是會盡量避免與警察局、消防局距離太近。至於如何篩選才能避免與嫌惡設施為鄰？Sway認為，買屋前做足功課，比較不會碰到這類情況，除非是「眼睛被遮住」，或是民眾對該物件一見鍾情、非買不可，衝動購物者比較容易遇到。另外，Sway也特別提到，有少部分消費者被房仲或建商的話術吸引，嫌惡設施刻意被帆布遮住或被招牌擋住而看不到，等到房子蓋好才知道。《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查出網友心目中「10大嫌惡設施」，帶讀者一起來看它們不受歡迎的原因。





10、傳統市場／菜市場／夜市

許多人擔心住在菜市場、夜市旁邊會有髒亂、吵雜、異味等困擾，不過，根據2022年第一季「新北市不動產市場分析季報」，整理統計新北市知名的樂華、興南、三和等夜市，各建物型態距夜市遠近及房價關係，發現建物距離夜市越近，平均價格愈高。但網路上討論不喜歡住家離傳統市場或夜市距離太近相當熱烈，有網友說「鄰近花園夜市環境吵雜髒亂，一堆改車屁孩」、「南機場夜市一帶，實在太老太舊太雜亂了，不推薦」、「大概是附近有菜市場的緣故，入住半個月後開始有蟑螂出沒」。

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9、垃圾場／回收場／焚化爐

垃圾場、回收場、焚化爐容易有異味，同時也會影響衛生條件及環境品質，因此多數人看屋買房時都避之唯恐不及。網路討論聲量不低，擠進「住家附近嫌惡設施」第9名，有網友反應，「嫌惡設施最好別蓋在我家附近啊，沒有什麼假清高，我也希望焚化爐別蓋在我家旁」、「這塊基地雙面鄰路，轉角處卡了一塊約60坪的國有畸零地，且地上有無主墓、資源回收場等嫌惡設施，以致許多買方遲遲不敢出手」、「常常一早空氣就是瀰漫垃圾腐臭味」、「焚化爐下風處真的不行，垃圾臭味有得你受」。

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8、高速公路／高架道路／交流道

不少房屋物件主打鄰近交流道、高速公路，對通勤上班族來說相當方便，但若是長期居住在附近，可能會深受噪音所苦。有網友分享住在高速公路附近的心得，「半夜會很吵，半年前租過面國道的房子，真的半夜睡覺會崩潰，常常遇到亂按喇叭、引擎噪聲」、「會很吵，我住的地方離高速公路直線距離超過300公尺，半夜要睡覺時，氣密窗一定要關，還有住高樓層不會比較小聲，也是要靠氣密窗」、「車子開過去輪胎轟轟轟的低頻噪音，很恐怖，必須雙層窗戶才能隔音」。

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7、公墓、靈骨塔、福地

和往生者有關的設施，多數人都有所忌諱，因此墓園、靈骨塔、福地等等經常被列為嫌惡設施，同時也會影響區域房價。有風水老師建議，若周圍有這些相關設施，居家必須保持清潔明亮，要讓陽光照進室內，不可有蜘蛛網，若有燈泡燈管壞掉、閃爍，應立即更換。「先把桃園龜山A7重劃區缺點幫你們說完，福地/合宜住宅/高壓電/工業臭味」、「開價也在你的預算內，缺點就離捷運遠、沒車位、附近有福地吧」。

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6、加油站、瓦斯行、瓦斯槽

不少人憂心住在加油站或瓦斯行附近，除了車流噪音之外，可能還有安全疑慮，萬一不幸發生嚴重事故，甚至有爆炸的風險。因此，討論買房、租屋時，不少網友對於住家附近有加油站、瓦斯行皆有所顧忌，有網友說：「你家門前直接一座加油站，後面還蓋個鐵道跟國道，買了也算是達成嫌惡住宅成就了」、「油氣致癌！」「如果是24小時的，會很吵啊」、「廢氣、車潮、潛在爆炸危險、噪音」、「影響健康很大」、「陽台曬衣服淺色的，隔天都黑掉」、「隔個幾百公尺可能有加分，隔壁絕對嚴重扣分，味道、毒氣、風險、吵、塞車」。

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5、特種行業、KTV、遊樂場

特種行業、KTV、遊樂場、網咖、夜店等，因為出入人流複雜，營業時間與一般民眾作息不同，多半入夜後才開始營業，許多人對於這類場所多存有治安上的考量。對於這類營業場所，有不少網友都有共同經驗，「偶爾會遇到假日有人在唱卡拉ok，真的超崩潰」、「缺點的部分就是經國路二段有不少八大行業」、「我一直覺得住商混和很Low，基本上有一定的食衣住行就好了，在住家附近有影城、商場、KTV什麼鬼的，覺得很智障」。

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4、宮廟、神壇、教會

祭祀場所為人詬病之處在於神壇宮廟若有燒紙錢，會製造煙塵；遇到特殊節慶，像是神明生日、耶穌誕生日等，也會有各式慶典儀式，雖然熱鬧非凡，但噪音也相對擾人。網路上有很多網友分享相關經驗與心得，「宮廟的確就是嫌惡設施，被看房網站列為嫌惡不意外」、「想到以前看房的時候我媽說這間房子不好，因為附近有宮廟」、「有人議到甜甜價，才發現樓下宮廟每天誦經差點被超渡」。

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3、警察局、消防局、醫院

警察局、消防局、醫院在嫌惡設施裡評價兩極，有民眾認為住在醫院旁就醫便利、生活機能好；但也有人不喜歡救護車進出的噪音，視為不吉利。另外，住家附近有警察局、消防局，有人認為住起來相當有安全感，覺得治安良好，但同樣也有民眾害怕警笛聲和消防鈴響不停。「離醫院近是安全的」、「醫院、消防隊、工廠製造等，有裝氣密窗應該還好，但總不能一年365天都不開窗吧」、「目前缺點：斜後方消防局」。

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2、工業區、工廠

說到住家附近的嫌惡設施，「工業區、工廠」經常被點名，主要原因包括空氣污染、廢氣排放、廢水排放等等，影響到生活品質與健康，若日後房子想轉賣，不僅難度增加，恐怕也賣不到好價格。有網友留言表示，「考慮到那間房子位在工業區，賣了一段時間不太好賣」、「對於住在工業區內的環境，還是有點怕怕的，對於空汙，似乎網路上也沒統一的答案，有人說很嚴重，也有人說沒感覺」。

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1、基地台、電塔、變電所、發電廠

基地台、變電所、高壓電塔等設施穩居「嫌惡設施」網路聲量之冠，許多人排斥的主要理由，是因為這類設施可能會有潛在電磁波之疑慮，極有可能引發人體不知名的病變，或提高附近住戶罹患癌症的機率。另外，這類設施的座落處經常還有工程車不定期出入。過去，除了經常在新聞上看到有居民，為了住家附近的變電箱、基地台設施陳情抗議，網路上的相關議題也討論甚多。有網友說「實際看過後對河岸的景色有點失望，巨大的電塔就聳立在視野前方」、「我自己是排除嫌惡設施，例如廣天寺、高壓電塔」、「地段屬於中和較差的，附近有高壓電塔以及水溝，環境比較雜亂」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年02月16日至2023年02月15日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『嫌惡設施』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統