夾娃娃機被「這機器」取代？年輕人驚中山超多 一年聲量破2萬「可愛」成最熱關鍵字
image source:Dcard、twicetagram
文／李羿嫺
夾娃娃機店多年前在台灣迅速崛起，店面數大量暴增，不過曾經紅遍大街小巷的夾娃娃機，如今卻逐漸消失在街頭，就有網友驚覺，原來是「韓式拍貼機」佔據鬧區，而且玩的人還不少。
夾娃娃機退場「韓式拍貼機」降落商圈
一名網友在Dcard發文，表示過年期間到台北遊玩，發現西門町多了好多拍貼機店，光是一條街就有3間，讓他不禁想問：「怎麼南部都沒有？」
貼文引起網友回應，紛紛直呼：「一中現在也超級多」、「中山站我知道的至少有3家，snapshot、smile，還有一家在理髮廳旁邊的」、「中山站、一中、逢甲一堆」、「不知道到時候會不會跟娃娃機一樣風潮過了又一直狂倒」。
也有網友提到在韓式拍貼機引進台灣以前，也曾流行過日系拍貼機，「有啊，高雄以前新崛江整條街都是日系拍貼機餒」、「還是更愛以前日系的拍貼機，時代的眼淚」、「好想要有人引進日系拍貼」、「以前日系的還可以畫畫」、「對，超懷念的，而且可以印下來貼在手機殼上」。
image source:Dcard
韓式拍貼在紅什麼？
韓式拍貼機又被稱為「人生四格照」，大多店內還會提供卡通造型的可愛發箍、帽子等各種道具，甚至會附有捲髮棒、離子夾、梳子讓民眾可以在拍照前整理儀容，補妝、打扮區域通常也佈置非常夢幻，吸引許多年輕男女前往拍照留下美好紀念。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「韓式拍貼機」近一年聲量高達21,986筆，其中在2022/10/22單日聲量就有3,152筆，歌手「五堅情」和人氣YouTuber「三個麻瓜」都有分享拍貼機體驗。五堅情在社群發出抽獎貼文，只要留言就有機會抽到他們的拍貼照，全世界只有一張的五堅情的小小兵拍貼，引發粉絲熱烈參與；三個麻瓜則是拍影片「在台北度過韓系的一天」分享偽出國Vlog，行程也有加入韓式拍貼機體驗，影片超過10萬觀看人數。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
網路熱門關鍵字有哪些？
另外，觀察「韓式拍貼機」近一年的網路熱門關鍵字，發現有可愛、拍照、打卡、IG、喜歡、日本、韓國、人氣、主題、回憶等，特別是關鍵字「可愛」最多人提及，顯示出不論是拍貼機店的裝潢或是照片風格，都充滿可愛氛圍，成為流行主因之一。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年2月15日至2023年2月14日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『韓式拍貼機』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
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