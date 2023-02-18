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日網紅「腿開開」把產檢機當性愛道具 網轟：懂產婦感受嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位男網紅把產婦設施說成是性愛機器，遭到網友們的砲轟。圖擷自twitter
一位男網紅把產婦設施說成是性愛機器，遭到網友們的砲轟。圖擷自twitter

現代網路方便，很多人都會在網上分享文字或影音，也有人為了想紅，會刻意做一些聳動的事情。然而，有時做得太超過，也容易遭到其他人的批評。近來有位日本網友，就出現了一段爭議影片。

根據日本媒體「grape」報導，一位號稱是「性教育youtuber」，youtube頻道有超過13萬訂閱的的男網紅，近來在社群網站上分享一段影片，內容是他在參訪群馬縣的「生命與性別博物館（命と性ミュージアム）」時，乘坐上一台孕婦的產檢機器。由於坐在這個機器上，雙腿會隨著機器一起打開，因此這位男性便揶揄，這根本就是一台「性愛機器」。

男子如此輕浮的態度，引發網友們的不滿，紛紛表示「這是學習性知識的地方，結果居然是這種態度」、「看了非常不悅，你知道孕婦坐在上面時是什麼心情嗎」、「把醫療設備跟性愛機器混為一談」、「這可是關乎生命的重要設備」、「大叔，你肯定也知道這是重要的醫療設備吧？可不是給你隨便開玩笑的」。

除了網友之外，該設備的製造商「タカラベルモント株式会社」也發表聲明，強調該設備是用來展示，啟發人們對性與生命有正確理解而用。但如今被網友惡搞，讓他們感到相當遺憾，也表達嚴正抗議。日後公司還是會顧慮到女性的健康需求，持續提供相關產品。

網紅 日本

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