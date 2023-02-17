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高級違建「空橋」建管處確定排拆！ 網笑：出門有出國的感覺

聯合新聞網／ 綜合報導
民宅鐵皮屋被網友戲稱機場「空橋」。圖擷自路上觀察學院
民宅鐵皮屋被網友戲稱機場「空橋」。圖擷自路上觀察學院

民宅也能看到機場空橋！日前有網友PO出一張位於桃園龜山幸美街上的鐵皮屋，外型有如搭飛機時經過的「空橋」，許多網友認為太誇張，甚至戲稱「超高級違建」，而桃園市建管處也說明，已將此違建依規定進行查報列管，將排定拆除。

有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張鐵皮屋，外型如搭飛機時需經過的「空橋」，讓原PO戲稱「退役飛機空橋辛酸照流出」。還有人批評公務人員放任違建問題，行政程序上有問題，排拆效率低。

東森新聞獨家揭曉，該地點位於桃園龜山幸美街上，早在2009年就已經存在，對此民眾認為太誇張，戲稱「超高級違建」；中時新聞網報導，桃園市建管處說明，該處違章建築2018年遭民眾檢舉，已依規定進行查報列管，將排定拆除。並依照規定，以施工中建築列為最優先，另將派員前往查看，若有公共安全疑慮，將優先安排拆除。

許多網友紛紛開玩笑表示，「感覺很像是公廁，建議貼一張歡迎大家使用」、「這超級違建吧」、「台灣的違建創意永不令人失望」、「賣房時可以說，前後陽台出入，獨立出入口」、「簡直把建管處當塑膠」、「在家就能享受出國的樂趣」，還有人好奇「路人就算了，樓下的也不會抗議？」、「這好囂張」、「這麼離譜，市政府瞎了嗎」。

違建

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